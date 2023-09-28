Слухали російський шансон: на Хмельниччині чоловіка сильно побили через зауваження

Бійка у Хмельницькій області. Фото: скриншот

У Дунаївцях, Хмельницької області чоловік зробив зауваження молодикам за прослуховування російського шансону. Через це вони його сильно побили, він перебуває в реанімації.

Про це повідомила дружина постраждалого Наталія Алєксєєва.

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Бійка через російську музику

Як відомо, інцидент стався біля місцевого магазину в місті Дунаївці. Чоловіки увімкнули на повну гучність російську музику, місцевий житель зробив зауваження, після чого вони накинулися на нього з кулаками. Били ногами по голові, а тоді кинули на дорозі, самі сіли в авто і втекли.

Зараз постраждалий у важкому стані в реанімації, попереду в нього операції та реабілітація, а "поціновувачі російського" і надалі гуляють вулицями міста, заявила дружина Наталія Алєксєєва.

За інформацією ЗМІ, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", а от чи спіймали чоловіків, не повідомила.

Нагадаємо, у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.