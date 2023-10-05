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Бійка нардепа Дмитрука біля кол-центру: у мережу "злили" відео з вуличних камер

5 жовтня 2023 15:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійка нардепа Дмитрука біля кол-центру: у мережу "злили" відео з вуличних камер
Інцидент за участі депутата Артема Дмитрука. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В мережі з'явилося відео бійки народного депутата Артема Дмитрука з невідомим хлопцем. Депутат заявив, що це невідомий напав на нього після перевірки кол-центру, яку нардеп здійснював разом з колегами.

Повне відео інциденту оприлюднив ТСН.

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Артем Дмитрук розповів ексклюзивно Новини.LIVE свою версію інциденту.

"Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", — сказав нардеп. 

Дмитрук додав, що хлопець намагався вкрасти телефон Куницького. Ці слова мають підтвердження на відео.

Заява в поліцію

Заяву до поліції написали одразу два народні депутати — Артем Дмитрук та Олександр Куницький. 

"Ми написали щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю. що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли", — підсумував нардеп.

Раніше ми розповідали, нардеп "Слуги народу" вперше прокоментував бійку під кол-центром

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідували call-центр, який обкрадав українців, що проживають в Польщі. Шахраї підступом дізнавалися банківські дані своїх жертв.

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