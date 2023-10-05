Бійка нардепа Дмитрука біля кол-центру: у мережу "злили" відео з вуличних камер

Інцидент за участі депутата Артема Дмитрука. Фото: Скриншот

В мережі з'явилося відео бійки народного депутата Артема Дмитрука з невідомим хлопцем. Депутат заявив, що це невідомий напав на нього після перевірки кол-центру, яку нардеп здійснював разом з колегами.

Повне відео інциденту оприлюднив ТСН.

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Артем Дмитрук розповів ексклюзивно Новини.LIVE свою версію інциденту.

"Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", — сказав нардеп.

Дмитрук додав, що хлопець намагався вкрасти телефон Куницького. Ці слова мають підтвердження на відео.

Заява в поліцію

Заяву до поліції написали одразу два народні депутати — Артем Дмитрук та Олександр Куницький.

"Ми написали щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю. що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли", — підсумував нардеп.

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