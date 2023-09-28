У Дніпрі шахрайський call-центр обкрадав українців, які проживають у Польщі

Слідчі дії у шахрайському call-центрі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі ліквідували call-центр, який обкрадав українців, що проживають в Польщі. Шахраї підступом дізнавалися банківські дані своїх жертв.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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За даними Офісу генпрокурора, підозрювані орендували приміщення у центрі Дніпра. Вони облаштували офіс комп’ютерною технікою та залучили до роботи 20 операторів.

Представники call-центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі, за допомогою зашифрованих дзвінків нібито від справжніх місцевих банків.

Вони представлялись працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток нібито для захисту персональних даних потерпілих.

Через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний "BLIK-код", завдяки якому і здійснювали виведення коштів на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці.

Отримані шахрайським шляхом кошти підозрювані переводили в готівку через обмінні пункти валют у місті Дніпро та розподіляли між учасниками злочинної організації.

Вже відомо про 15 потерпілих, яких ошукали на понад пів мільйона гривень.

Раніше ми повідомляли, українці, які проживають у Польщі, часто стають жертвами шахрайства. Зловмисники використовують для своїх махінацій платіжну систему ВLІК.

Нагадуємо, що поліція в Одеській області розкрила схему обману, де жінка вигадувала історії про родичів військовослужбовців та вимагала гроші для їхнього лікування у госпіталі. Після виявлення схеми їй загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі.