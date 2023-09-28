В Днепре мошеннический call-центр обворовывал украинцев, проживающих в Польше

Следственные действия в мошенническом call-центре. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре ликвидировали call-центр, который обворовывал проживающих в Польше украинцев. Мошенники коварно узнавали банковские данные своих жертв.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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По данным Офиса генпрокурора, подозреваемые арендовали помещение в центре Днепра. Они обустроили офис компьютерной техникой и привлекли к работе 20 операторов.

Представители call-центра связывались с временно проживающими на территории Польши гражданами Украины с помощью зашифрованных звонков якобы от настоящих местных банков.

Они представлялись работниками службы безопасности банка и отмечали необходимость загрузить приложение якобы для защиты персональных данных пострадавших.

Через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующем "BLIK-коде", благодаря которому и осуществляли вывод средств на подконтрольные счета на территории Украины или криптокошельки.

Полученные мошенническим путем средства подозреваемые обналичивали через обменные пункты валют в городе Днепр и распределяли между участниками преступной организации.

Уже известно о 15 пострадавших, которых обманули более полумиллиона гривен.

Ранее мы сообщали, что украинцы, проживающие в Польше, часто становятся жертвами мошенничества. Злоумышленники используют для своих махинаций платежную систему ВLIК.

Напомним, что полиция в Одесской области раскрыла схему обмана, где женщина придумывала истории о родственниках военнослужащих и требовала деньги для их лечения в госпитале. После обнаружения схемы ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы.