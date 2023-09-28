Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Днепре мошеннический call-центр обворовывал украинцев, проживающих в Польше arrow

В Днепре мошеннический call-центр обворовывал украинцев, проживающих в Польше

28 сентября 2023 14:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Днепре мошеннический call-центр обворовывал украинцев, проживающих в Польше
Следственные действия в мошенническом call-центре. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Днепре ликвидировали call-центр, который обворовывал проживающих в Польше украинцев. Мошенники коварно узнавали банковские данные своих жертв.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте также:

Мошенники обманывали украинцев в Польше

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемые арендовали помещение в центре Днепра. Они обустроили офис компьютерной техникой и привлекли к работе 20 операторов.

Представители call-центра связывались с временно проживающими на территории Польши гражданами Украины с помощью зашифрованных звонков якобы от настоящих местных банков.

Они представлялись работниками службы безопасности банка и отмечали необходимость загрузить приложение якобы для защиты персональных данных пострадавших.

Через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующем "BLIK-коде", благодаря которому и осуществляли вывод средств на подконтрольные счета на территории Украины или криптокошельки.

Полученные мошенническим путем средства подозреваемые обналичивали через обменные пункты валют в городе Днепр и распределяли между участниками преступной организации.

Уже известно о 15 пострадавших, которых обманули более полумиллиона гривен.

Ранее мы сообщали, что украинцы, проживающие в Польше, часто становятся жертвами мошенничества. Злоумышленники используют для своих махинаций платежную систему ВLIК.

Напомним, что полиция в Одесской области раскрыла схему обмана, где женщина придумывала истории о родственниках военнослужащих и требовала деньги для их лечения в госпитале. После обнаружения схемы ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз