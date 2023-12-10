Житель Закарпаття, що погрожував військовому, "розкаявся" після розмови з поліцією

Житель Виноградова, що погрожував військовому. Фото: скриншот з відео Віталія Глаголи

Чоловік із Виноградова, що на Закарпатті, попросив вибачення перед Збройними силами України. Він нецензурно висловлювання на адресу військового та погрожував йому.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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За інформацією журналіста, 8 грудня у мережі поширили відео, на якому видно, як цивільний чоловік словесно ображає та погрожує фізичною розправою військовому. Такі дії жителя Виноградова викликали обурення у громадськості. Зазначається, що чимало людей закликали притягнути молодика до відповідальності.

Житель Закарпаття перепросив у ЗСУ

Згодом поліція знайшла чоловіка та провела з ним бесіду. Після спілкування з поліцією чоловік усвідомив свої дії та попросив вибачення перед ЗСУ. За словами жителя Закарпаття, він усвідомив свої дії та шкодує про них і вказав, що під час сварки був у стані алкогольного сп'яніння.

"В мене виник конфлікт з військовослужбовцем біля АТБ, я був у стані алкогольного сп'яніння, я вибачаюся за це перед ЗСУ, перед усіма, хто воює, добровольцями. Обіцяю, що більше такого не буде", — сказав Артур Криволякін.

Нагадаємо, на Закарпатті стався черговий скандал зі співробітниками ТЦК та СП. Військком Мукачівського ТЦК хотів вдарити ножем чоловіка.

Додамо, у Закарпатській області сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим. Чоловік чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.