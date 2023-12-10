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Житель Закарпаття, що погрожував військовому, "розкаявся" після розмови з поліцією

10 грудня 2023 14:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Житель Закарпаття, що погрожував військовому, "розкаявся" після розмови з поліцією
Житель Виноградова, що погрожував військовому. Фото: скриншот з відео Віталія Глаголи
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Чоловік із Виноградова, що на Закарпатті, попросив вибачення перед Збройними силами України. Він нецензурно висловлювання на адресу військового та погрожував йому.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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За інформацією журналіста, 8 грудня у мережі поширили відео, на якому видно, як цивільний чоловік словесно ображає та погрожує фізичною розправою військовому. Такі дії жителя Виноградова викликали обурення у громадськості. Зазначається, що чимало людей закликали притягнути молодика до відповідальності.

Житель Закарпаття перепросив у ЗСУ

Згодом поліція знайшла чоловіка та провела з ним бесіду. Після спілкування з поліцією чоловік усвідомив свої дії та попросив вибачення перед ЗСУ. За словами жителя Закарпаття, він усвідомив свої дії та шкодує про них і вказав, що під час сварки був у стані алкогольного сп'яніння.

"В мене виник конфлікт з військовослужбовцем біля АТБ, я був у стані алкогольного сп'яніння, я вибачаюся за це перед ЗСУ, перед усіма, хто воює, добровольцями. Обіцяю, що більше такого не буде", — сказав Артур Криволякін.

Нагадаємо, на Закарпатті стався черговий скандал зі співробітниками ТЦК та СП. Військком Мукачівського ТЦК хотів вдарити ножем чоловіка.

Додамо, у Закарпатській області сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим. Чоловік чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.

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