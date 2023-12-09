На Закарпатті співробітник ТЦК накинувся з ножем на військовослужбовця

Співробітник Мукачівського ТЦК під час нападу на військового. Фото: скриншот з відео

На Закарпатті стався черговий скандал зі співробітниками ТЦК та СП. Військком Мукачівського ТЦК хотів вдарити ножем чоловіка.

Про це заявив журналіст Віталій Глагола.

Читайте також:

Що відомо про інцидент

"Мені надіслали відеозапис, на якому зафіксована наступна ситуація: "На землі лежить чоловік у військовій формі, лицем до землі, а на ньому зверху сидить чоловік. Через деякий час приходять правоохоронці, і відеозапис припиняється", — написав він.

За словами користувача соцмережі Facebook, співробітник Мукачівського ТЦК та СП перебував у стані наркотичного сп'яніння та розмахував перед ним ножем. Проте він його ж і затримав.

"За отриманою мною інформацією, військовослужбовець раніше працював разом з особою, на яку здійснювався напад, але був звільнений через вживання наркотиків", — додав Глагола.

Помста за звільнення

Коли чоловік проходив повз минулу роботу, то вирішив помститися за своє звільнення. Він зайшов у приміщення та намагався вдарити ножем військовослужбовця. Проте, на щастя, він це не зміг зробити.

"На вказаного військовослужбовця відкрите кримінальне провадження, але виникає питання, як даний військовослужбовець отримав сертифікат нарколога?" — поцікавився журналіст.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим. Чоловік чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.