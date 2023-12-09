На Закарпатті співробітник ТЦК накинувся з ножем на військовослужбовця
На Закарпатті стався черговий скандал зі співробітниками ТЦК та СП. Військком Мукачівського ТЦК хотів вдарити ножем чоловіка.
Про це заявив журналіст Віталій Глагола.
Що відомо про інцидент
"Мені надіслали відеозапис, на якому зафіксована наступна ситуація: "На землі лежить чоловік у військовій формі, лицем до землі, а на ньому зверху сидить чоловік. Через деякий час приходять правоохоронці, і відеозапис припиняється", — написав він.
За словами користувача соцмережі Facebook, співробітник Мукачівського ТЦК та СП перебував у стані наркотичного сп'яніння та розмахував перед ним ножем. Проте він його ж і затримав.
"За отриманою мною інформацією, військовослужбовець раніше працював разом з особою, на яку здійснювався напад, але був звільнений через вживання наркотиків", — додав Глагола.
Помста за звільнення
Коли чоловік проходив повз минулу роботу, то вирішив помститися за своє звільнення. Він зайшов у приміщення та намагався вдарити ножем військовослужбовця. Проте, на щастя, він це не зміг зробити.
"На вказаного військовослужбовця відкрите кримінальне провадження, але виникає питання, як даний військовослужбовець отримав сертифікат нарколога?" — поцікавився журналіст.
Нагадаємо, раніше у Закарпатській області сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим. Чоловік чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.
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