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На Закарпатті співробітник ТЦК накинувся з ножем на військовослужбовця

9 грудня 2023 20:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Закарпатті співробітник ТЦК накинувся з ножем на військовослужбовця
Співробітник Мукачівського ТЦК під час нападу на військового. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Закарпатті стався черговий скандал зі співробітниками ТЦК та СП. Військком Мукачівського ТЦК хотів вдарити ножем чоловіка.

Про це заявив журналіст Віталій Глагола. 

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Що відомо про інцидент

"Мені надіслали відеозапис, на якому зафіксована наступна ситуація: "На землі лежить чоловік у військовій формі, лицем до землі, а на ньому зверху сидить чоловік. Через деякий час приходять правоохоронці, і відеозапис припиняється", — написав він.

За словами користувача соцмережі Facebook, співробітник Мукачівського ТЦК та СП перебував у стані наркотичного сп'яніння та розмахував перед ним ножем. Проте він його ж і затримав.

"За отриманою мною інформацією, військовослужбовець раніше працював разом з особою, на яку здійснювався напад, але був звільнений через вживання наркотиків", — додав Глагола.

Помста за звільнення

Коли чоловік проходив повз минулу роботу, то вирішив помститися за своє звільнення. Він зайшов у приміщення та намагався вдарити ножем військовослужбовця. Проте, на щастя, він це не зміг зробити. 

"На вказаного військовослужбовця відкрите кримінальне провадження, але виникає питання, як даний військовослужбовець отримав сертифікат нарколога?" — поцікавився журналіст. 

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим. Чоловік чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.

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