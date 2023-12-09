На Закарпатье сотрудник ТЦК набросился с ножом на военнослужащего
На Закарпатье произошел очередной скандал с сотрудниками ТЦК и СП. Военком Мукачевского ТЦК хотел ударить ножом мужчину.
Об этом заявил журналист Виталий Глагола.
Что известно об инциденте
"Мне отправили видеозапись, на которой зафиксирована следующая ситуация: "На земле лежит мужчина в военной форме, лицом к земле, а на нем сверху сидит мужчина. Через некоторое время приходят правоохранители, и видеозапись прекращается", — написал он.
По словам пользователя соцсети Facebook, сотрудник Мукачевского ТЦК и СП находился в состоянии наркотического опьянения и размахивал перед ним ножом. Однако он его и задержал.
"По полученной мной информации, военнослужащий ранее работал вместе с лицом, на которое совершалось нападение, но был уволен из-за употребления наркотиков", — добавил Глагола.
Месть за увольнение
Когда мужчина проходил мимо прошлой работы, то решил отомстить за свое увольнение. Он вошел в помещение и пытался ударить ножом военнослужащего. Однако, к счастью, он этого не смог сделать.
"На указанного военнослужащего открыто уголовное производство, но возникает вопрос, как данный военнослужащий получил сертификат нарколога?" — поинтересовался журналист.
Напомним, ранее в Закарпатской области произошла потасовка между сотрудником ТЦК и пьяным прохожим. Мужчина то ли показал военному нецензурный жест, то ли выбил сигарету.
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