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На Закарпатье сотрудник ТЦК набросился с ножом на военнослужащего

9 декабря 2023 20:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Закарпатье сотрудник ТЦК набросился с ножом на военнослужащего
Сотрудник Мукачевского ТЦК во время нападения на военного. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Закарпатье произошел очередной скандал с сотрудниками ТЦК и СП. Военком Мукачевского ТЦК хотел ударить ножом мужчину.

Об этом заявил журналист Виталий Глагола.

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Что известно об инциденте

"Мне отправили видеозапись, на которой зафиксирована следующая ситуация: "На земле лежит мужчина в военной форме, лицом к земле, а на нем сверху сидит мужчина. Через некоторое время приходят правоохранители, и видеозапись прекращается", — написал он.

По словам пользователя соцсети Facebook, сотрудник Мукачевского ТЦК и СП находился в состоянии наркотического опьянения и размахивал перед ним ножом. Однако он его и задержал.

"По полученной мной информации, военнослужащий ранее работал вместе с лицом, на которое совершалось нападение, но был уволен из-за употребления наркотиков", — добавил Глагола.

Месть за увольнение

Когда мужчина проходил мимо прошлой работы, то решил отомстить за свое увольнение. Он вошел в помещение и пытался ударить ножом военнослужащего. Однако, к счастью, он этого не смог сделать.

"На указанного военнослужащего открыто уголовное производство, но возникает вопрос, как данный военнослужащий получил сертификат нарколога?" — поинтересовался журналист.

Напомним, ранее в Закарпатской области произошла потасовка между сотрудником ТЦК и пьяным прохожим. Мужчина то ли показал военному нецензурный жест, то ли выбил сигарету.

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