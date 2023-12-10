Житель Закарпатья, угрожавший военному, "раскаялся" после разговора с полицией
Мужчина из Виноградова, что на Закарпатье, извинился перед Вооруженными силами Украины. Он нецензурно высказывал в адрес военного и угрожал ему.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
Обиды и угрозы мужчины в адрес военного
По информации журналиста, 8 декабря в сети распространили видео, на котором видно, как гражданский мужчина словесно оскорбляет и угрожает военному физической расправой. Такие действия жителя Виноградова вызвали негодование у общественности. Отмечается, что многие призывали привлечь молодого человека к ответственности.
Житель Закарпатья извинился перед ВСУ
Позже полиция нашла мужчину и провела с ним беседу. После общения с полицией мужчина осознал свои действия и извинился перед ВСУ. По словам жителя Закарпатья, он осознал свои действия и сожалеет о них и указал, что во время ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.
"У меня возник конфликт с военнослужащим возле АТБ, я был в состоянии алкогольного опьянения, я извиняюсь за это перед ВСУ, всеми воюющими добровольцами. Обещаю, что больше такого не будет", — сказал Артур Криволякин.
Напомним, в Закарпатье произошел очередной скандал с сотрудниками ТЦК и СП. Военком Мукачевского ТЦК хотел ударить ножом мужчину.
Добавим, в Закарпатской области произошла потасовка между сотрудником ТЦК и пьяным прохожим. Мужчина то ли показал военному нецензурный жест, то ли выбил сигарету.
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