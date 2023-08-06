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Житель Кривого Рогу осквернив могили українських воїнів: за нього взялись правоохоронці

6 серпня 2023 23:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Житель Кривого Рогу осквернив могили українських воїнів: за нього взялись правоохоронці
Пошкодженні флагштоки на могилах військових. Фото: Весь Кривий Ріг
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, місцевий житель пошкодив сім флагштоків прапорів України, які встановили на могилах загиблих воїнів. Ним виявився мешканець Кривого Рогу.

Про це пише пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Що відомо про злочин

За інформацією місцевого видання "Весь Кривий Ріг", сталося це у Кривому Розі на місцевому кладовищі. 

Про наругу над могилами стало відомо 5 серпня. Правоохоронці встановили, що виконавцем злочинних дій може бути 63-річний місцевий житель. Нині слідчі з'ясовують всі обставини події.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України", — зазначили у повідомленні.

Випадки наруги над могилами в Україні

У місті Рені Ізмаїльського району на Одещині поліція викрила двох підлітків, які заради розваги пошкодили на цвинтарі надгробні пам’ятники. Про подію, що сталася на кладовищі, повідомила наглядачка, яка помітила зламану огорожу одного з поховань.

Раніше поліція відкрила провадження за фактом наруги над могилою українського військовогов Уманському районі. Наразі встановлено чотирьох осіб, які вчиняли неправомірні дії.

Нагадаємо, в селі Нерушай Білгород-Дністровського району на Одещині 20-річний вандал розтрощив 92 надгробків на місцевому кладовищі. Тепер чоловік може сісти за ґрати на сім років.

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