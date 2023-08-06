Житель Кривого Рога осквернил могилы украинских воинов: за него взялись правоохранители

Повреждённые флагштоки на могилах военных. Фото: Весь Кривой Рог

В Днепропетровской области в Криворожском районе местный житель повредил семь флагштоков флагов Украины, которые установили на могилах погибших воинов. Им оказался житель Кривого Рога.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

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Что известно о преступлении

По информации местного издания "Весь Кривой Рог", произошло это в Кривом Роге на местном кладбище.

О надругательстве над могилами стало известно 5 августа. Стражи порядка установили, что исполнителем преступных действий может быть 63-летний местный житель. В настоящее время следователи выясняют все происшествия.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", — отметили в сообщении.

Случаи надругательства над могилами в Украине

В городе Рени Измаильского района в Одесской области полиция разоблачила двух подростков, которые ради развлечения повредили на кладбище надгробные памятники. О произошедшем на кладбище событии сообщила смотрительница, заметившая сломанное ограждение одного из захоронений.

Ранее полиция открыла производство по факту надругательства над могилой украинского военного в Уманском районе. В настоящее время установлены четыре человека, которые совершали неправомерные действия.

Напомним, в селе Нерушай Белгород-Днестровского района Одесской области 20-летний вандал разбил 92 надгробий на местном кладбище. Теперь мужчина может сесть за решетку на семь лет.