Затоплена Москва: у столиці РФ пройшла потужна злива

Наслідки негоди у Москві. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 26 липня, у Москві та області пройшла потужна злива. Вода затопила дороги, автомобілі росіян і торгові центри.

Про це повідомляють росЗМІ.

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РосЗМІ пишуть, що на деяких вулицях столиці РФ автомобілі пішли під воду. Синоптики прогнозують продовження злив у Москві та пориви вітру до 15-20 м/с.

Потужний дощ затопив також московські торгові центри "Румер" та "Вегас".

Нагадаємо, 24 липня у Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників.

Також ми писали, що БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.