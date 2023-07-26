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Затоплена Москва: у столиці РФ пройшла потужна злива

26 липня 2023 16:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затоплена Москва: у столиці РФ пройшла потужна злива
Наслідки негоди у Москві. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 липня, у Москві та області пройшла потужна злива. Вода затопила дороги, автомобілі росіян і торгові центри.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Москва у воді

РосЗМІ пишуть, що на деяких вулицях столиці РФ автомобілі пішли під воду. Синоптики прогнозують продовження злив у Москві та пориви вітру до 15-20 м/с.

Потужний дощ затопив також московські торгові центри "Румер" та "Вегас".

Нагадаємо, 24 липня у Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників. 

Також ми писали, що БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.

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