Затопленная Москва: в столице РФ прошел мощный ливень

Последствия непогоды в Москве. Фото: росСМИ

Сегодня, 26 июля, в Москве и области прошел мощный ливень. Вода затопила дороги, автомобили россиян и торговые центры.

Об этом сообщают росСМИ.

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РосСМИ пишут, что на некоторых улицах столицы РФ автомобили ушли под воду. Синоптики прогнозируют продолжение ливней в Москве и порывы ветра до 15-20 м/с.

Мощный дождь затопил также московские торговые центры "Румер" и "Вегас".

Напомним, 24 июля, в Москве около четырех утра по киевскому времени прогремели взрывы. Местные паблики начали писать, что это атака украинских беспилотников.

Также мы писали, что БпЛА, атаковавшие Москву в ночь на понедельник 24 июля, целились непосредственно по российскому министерству обороны. Эти объекты расположены в центре Москвы. Сами БпЛА запускались из России местными партизанами.