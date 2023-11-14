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Замість металобрухту куля в голову — росіяни влаштували стрілянину на "Азовсталі"

14 листопада 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Замість металобрухту куля в голову — росіяни влаштували стрілянину на "Азовсталі"
Завод "Азовсталь" в Маріуполі. Фото: azov.org.ua.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У тимчасово окупованому Маріуполі на заводі "Азовсталь" росіяни влаштували стрілянину через металобрухт. Так званий поліцейський випадково вистрілив у голову чоловікові, зараз він в комі. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Андрющенко розповів, що пізно ввечері 13 листопада четверо уродженців Чечні та Інгушетії проникли на територію "Азовсталі". Ймовірно, вони хотіли вкрасти металобрухт, але в цей момент їх помітив поліцейський патруль. 

"Кадирівці спробували втекти, але поліцаї почали стріляти. Троє з них з прізвищами Батаєв, Барахоев і Батукаев — обіср*лись і лягли на землю. Проте ще один з прізвищем Скієв витягнув канцелярський ніж і напав на мусоров. Під час бійки поліцай вистрілив в голову Скієва", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, пораненого доставили в лікарню, де йому діагностували мозкову кому. 

"Цікаво, що слідчий комітет розпочав перевірку та аби не образити Кадирова, бо постраждалий з Чечні, просуває версію "випадкового пострілу поліцая в голову".  Дивно, що за версією постраждалий не сам себе підстрелив, але історія цікава. День перестає бути ординарним", — наголосив Андрющенко. 

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого командира. Ним був полковник окупаційної армії Мусурбеков, що обіймав посаду заступника командира полку. Після побиття мобілізовані втекли до Краснодарського краю РФ.

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