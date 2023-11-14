Замість металобрухту куля в голову — росіяни влаштували стрілянину на "Азовсталі"
У тимчасово окупованому Маріуполі на заводі "Азовсталь" росіяни влаштували стрілянину через металобрухт. Так званий поліцейський випадково вистрілив у голову чоловікові, зараз він в комі.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Бійка росіян на "Азовсталі"
Андрющенко розповів, що пізно ввечері 13 листопада четверо уродженців Чечні та Інгушетії проникли на територію "Азовсталі". Ймовірно, вони хотіли вкрасти металобрухт, але в цей момент їх помітив поліцейський патруль.
"Кадирівці спробували втекти, але поліцаї почали стріляти. Троє з них з прізвищами Батаєв, Барахоев і Батукаев — обіср*лись і лягли на землю. Проте ще один з прізвищем Скієв витягнув канцелярський ніж і напав на мусоров. Під час бійки поліцай вистрілив в голову Скієва", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, пораненого доставили в лікарню, де йому діагностували мозкову кому.
"Цікаво, що слідчий комітет розпочав перевірку та аби не образити Кадирова, бо постраждалий з Чечні, просуває версію "випадкового пострілу поліцая в голову". Дивно, що за версією постраждалий не сам себе підстрелив, але історія цікава. День перестає бути ординарним", — наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого командира. Ним був полковник окупаційної армії Мусурбеков, що обіймав посаду заступника командира полку. Після побиття мобілізовані втекли до Краснодарського краю РФ.
Читайте Новини.LIVE!