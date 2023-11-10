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Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого командира, — ГУР

10 листопада 2023 10:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого командира, — ГУР
Російські військові. Фото: російські ЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого командира. Ним був полковник окупаційної армії Мусурбеков, що обіймав посаду заступника командира полку. Після побиття мобілізовані втекли до Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє ГУР.

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За інформацією Головного управління розвідки, побиття сталося 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.
 
"Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8-ї армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову", — зазначили в ГУР.
 
Стало відомо, що це офіцер окупаційної армії, який обіймав посаду заступника командира полку. За даними ГУР, 7 листопада 2023 року в лікарні Сімферополя констатували смерть полковника. Він помер від отриманих травм. 

Зазначається, що російські військові, які скоїли напад, того ж дня, перевдягнувшись у цивільне, самовільно залишили місце розташування свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю Росії.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Кримського півострова прибули нові російські мобілізовані. Повідомляється, що вони наразі перебувають у Джанкої.

Крім того, Українські Сили оборони проводять підготовку до нових операцій у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено ракетний корвет РФ "Аскольд".

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