В Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего командира, — ГУР

Российские военные. Фото: российские СМИ

Во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего командира. Им был полковник оккупационной армии Мусурбеков, занимавший должность заместителя командира полка. После избиения мобилизованные скрылись в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает ГУР.

Читайте также:

Смертельное избиение полковника РФ

По информации Главного управления разведки, избиение произошло 1 ноября 2023 года во временно оккупированном Симферополе.



"Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8-ю армию южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжелые телесные повреждения полковнику Мусурбекову", — отметили в ГУР.



Стало известно, что это офицер оккупационной армии, занимавший должность заместителя командира полка. По данным ГУР, 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть полковника. Он скончался от полученных травм.

Отмечается, что российские военные, совершившие нападение, в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули месторасположение своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в Краснодарском крае России.

Напомним, на временно оккупированный Крымский полуостров прибыли новые российские мобилизованные. Сообщается, что они находятся в Джанкое.

Кроме того, Украинские Силы обороны проводят подготовку к новым операциям во временно оккупированном Крыму. Они будут похожи на недавнюю атаку, в результате которой в Керчи был поражен ракетный корвет РФ "Аскольд".