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В Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего командира, — ГУР

10 ноября 2023 10:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего командира, — ГУР
Российские военные. Фото: российские СМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего командира. Им был полковник оккупационной армии Мусурбеков, занимавший должность заместителя командира полка. После избиения мобилизованные скрылись в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает ГУР.

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По информации Главного управления разведки, избиение произошло 1 ноября 2023 года во временно оккупированном Симферополе.

"Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8-ю армию южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжелые телесные повреждения полковнику Мусурбекову", — отметили в ГУР.

Стало известно, что это офицер оккупационной армии, занимавший должность заместителя командира полка. По данным ГУР, 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть полковника. Он скончался от полученных травм.

Отмечается, что российские военные, совершившие нападение, в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули месторасположение своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в Краснодарском крае России.

Напомним, на временно оккупированный Крымский полуостров прибыли новые российские мобилизованные. Сообщается, что они находятся в Джанкое.

Кроме того, Украинские Силы обороны проводят подготовку к новым операциям во временно оккупированном Крыму. Они будут похожи на недавнюю атаку, в результате которой в Керчи был поражен ракетный корвет РФ "Аскольд".

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