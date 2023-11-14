Вместо металлолома пуля в голову — россияне устроили стрельбу на "Азовстали"

Завод "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: azov.org.ua.

Во временно оккупированном Мариуполе на заводе "Азовсталь" россияне устроили стрельбу из-за металлолома. Так называемый полицейский случайно выстрелил в голову мужчине, сейчас он в коме.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что поздно вечером 13 ноября четверо уроженцев Чечни и Ингушетии проникли на территорию "Азовстали". Вероятно, они хотели украсть металлолом, но в этот момент их заметил полицейский патруль.

"Кадыровцы попытались убежать, но полицаи начали стрелять. Трое из них с фамилиями Батаев, Барахоев и Батукаев — обоср*лись и легли на землю. Однако еще один с фамилией Скиев вытащил канцелярский нож и напал на мусоров. Во время потасовки полицай выстрелил в голову. Скиева", — говорится в сообщении.

Как известно, раненого доставили в больницу, где ему диагностировали мозговую кому.

"Интересно, что следственный комитет начал проверку и чтобы не оскорбить Кадырова, потому что пострадавший из Чечни, продвигает версию "случайного выстрела полицая в голову". Странно, что по версии пострадавший не сам себя подстрелил, но история интересна. День перестает быть ординарным", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего командира. Им был полковник оккупационной армии Мусурбеков, занимавший должность заместителя командира полка. После избиения мобилизованные скрылись в Краснодарском крае РФ.