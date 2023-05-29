Заборонений Пригожин: російські ЗМІ видалили всі новини з ПВК "Вагнер"
Євгена Пригожина заборонили згадувати на федеральних каналах та новинних сайтах РФ. З архівів зникла вся інформація про власника ПВК "Вагнер".
Про це інформують РосЗМІ.
Заборона Пригожина
Зазначається, що нещодавно в соцмережах з'явився документ, який нібито забороняє згадку Євгена Пригожина у медіапросторі Російської Федерації. Хоча після цього власник ПВК "Вагнер" уже кілька разів згадувався у державних Інтернет-ЗМІ. Російський телеграм канал провів аналіз і не знайшов нічого спільного з Пригожиним:
- з 24 лютого 2022-го на сайті "Першого" каналу РФ не можна знайти жодного посилання на запит "Євген Пригожин". При цьому на запит "Сергій Шойгу" пошуковик каналу видає 638 посилань
- на сайті ВДТРК, де публікуються програми "Росії-1", "Росії-24" та "Росії-К" на сторінці "персони" немає засновника ПВК, хоча там же представлені практично всі військові і політичні особи Росії
- на сайті НТВ показує, що Євген Пригожин не згадувався в жодній програмі в ефірі каналу, хоча до цього він згадувався доволі часто
- на сайті ТВЦ не вдається знайти жодної згадки засновника "Вагнера"
- ім'я Євгена Пригожина жодного разу не згадувалося у програмі Соловйова на "Росії-1" і лише один раз у програмі "60 хвилин" ще 2022 року.
За статистикою російської пошукової системи Яндекс відомо, що середня кількість показів у браузері на запит "Пригожин" на місяць — 3,8 млн разів, а запит "Шойгу" — 1,3 млн, майже втричі менше.
Також в документі, який ширився соцмережами зазначалось, що згадка Пригожина або його військове угрупування буде розцінюватись як дискредитація збройних сил РФ.
Реакція Пригожина
Євген Пригожин дав коментар для журналістів і пояснив, які є варіанти того, що він зник з усіх новинних сайтів.
"Яким чином можна вплинути системно на те, щоб жодні великі ЗМІ не згадували слово "ПВК "Вагнер"? Перший варіант — надав команду президент. Можливо, але мені здається, що йому для цього повинні дати якісь вихідні дані. Друге — це міг зробити Сергій Владиленович Кирієнко. Під Кирієнком є Ярин, який часто грає у свої ігри та може легко це зробити. Далі є Громов Олексій Олексійович, який керує, але не має впливу на інтернет-видання, це знаходиться під Кирієнком. Ну, і власне кажучи, далі міг просити будь-хто, починаючи від Вайно і закінчуючи Дмитром Сергійовичем Пєсковим, що навряд, оскільки для них немає глобальної загрози від того, що про ПВК "Вагнер" згадують. Тому я думаю, що, швидше за все, це управління з внутрішньої політики, яке намагається мінімізувати вимогу суспільства на справедливість та вимогу суспільства на внутрішньоросійських героїв. Тому що героями, природно, мають залишитися чиновники-бюрократи, які сьогодні керують російською державою, і єдині, кому мають дякувати, це їм", — сказав власник ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує критикувати Володимира Путіна, фактично звинувативши його у цензурі в ЗМІ щодо пригожинської приватної армії. Такий крок з боку бізнесмена, імовірно, пов’язаний образою на Путіна, який не дотримав обіцянки.
Прокремлівського політтехнолога Костянтина Долгова вигнали із популярного проєкту після інтерв’ю з Євгеном Пригожиним. Причиною стало саме інтерв’ю, в якому власник ПВК "Вагнер" критикував провали російського керівництва у війні в Україні.