Заборонений Пригожин: російські ЗМІ видалили всі новини з ПВК "Вагнер"

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Євгена Пригожина заборонили згадувати на федеральних каналах та новинних сайтах РФ. З архівів зникла вся інформація про власника ПВК "Вагнер".

Про це інформують РосЗМІ.

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Заборона Пригожина

Зазначається, що нещодавно в соцмережах з'явився документ, який нібито забороняє згадку Євгена Пригожина у медіапросторі Російської Федерації. Хоча після цього власник ПВК "Вагнер" уже кілька разів згадувався у державних Інтернет-ЗМІ. Російський телеграм канал провів аналіз і не знайшов нічого спільного з Пригожиним:

з 24 лютого 2022-го на сайті "Першого" каналу РФ не можна знайти жодного посилання на запит "Євген Пригожин". При цьому на запит "Сергій Шойгу" пошуковик каналу видає 638 посилань

на сайті ВДТРК, де публікуються програми "Росії-1", "Росії-24" та "Росії-К" на сторінці "персони" немає засновника ПВК, хоча там же представлені практично всі військові і політичні особи Росії

на сайті НТВ показує, що Євген Пригожин не згадувався в жодній програмі в ефірі каналу, хоча до цього він згадувався доволі часто

на сайті ТВЦ не вдається знайти жодної згадки засновника "Вагнера"

ім'я Євгена Пригожина жодного разу не згадувалося у програмі Соловйова на "Росії-1" і лише один раз у програмі "60 хвилин" ще 2022 року.

За статистикою російської пошукової системи Яндекс відомо, що середня кількість показів у браузері на запит "Пригожин" на місяць — 3,8 млн разів, а запит "Шойгу" — 1,3 млн, майже втричі менше.

Також в документі, який ширився соцмережами зазначалось, що згадка Пригожина або його військове угрупування буде розцінюватись як дискредитація збройних сил РФ.

Документ про заборону Пригожина. Фото: ostro.org

Реакція Пригожина

Євген Пригожин дав коментар для журналістів і пояснив, які є варіанти того, що він зник з усіх новинних сайтів.

"Яким чином можна вплинути системно на те, щоб жодні великі ЗМІ не згадували слово "ПВК "Вагнер"? Перший варіант — надав команду президент. Можливо, але мені здається, що йому для цього повинні дати якісь вихідні дані. Друге — це міг зробити Сергій Владиленович Кирієнко. Під Кирієнком є Ярин, який часто грає у свої ігри та може легко це зробити. Далі є Громов Олексій Олексійович, який керує, але не має впливу на інтернет-видання, це знаходиться під Кирієнком. Ну, і власне кажучи, далі міг просити будь-хто, починаючи від Вайно і закінчуючи Дмитром Сергійовичем Пєсковим, що навряд, оскільки для них немає глобальної загрози від того, що про ПВК "Вагнер" згадують. Тому я думаю, що, швидше за все, це управління з внутрішньої політики, яке намагається мінімізувати вимогу суспільства на справедливість та вимогу суспільства на внутрішньоросійських героїв. Тому що героями, природно, мають залишитися чиновники-бюрократи, які сьогодні керують російською державою, і єдині, кому мають дякувати, це їм", — сказав власник ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує критикувати Володимира Путіна, фактично звинувативши його у цензурі в ЗМІ щодо пригожинської приватної армії. Такий крок з боку бізнесмена, імовірно, пов’язаний образою на Путіна, який не дотримав обіцянки.

Прокремлівського політтехнолога Костянтина Долгова вигнали із популярного проєкту після інтерв’ю з Євгеном Пригожиним. Причиною стало саме інтерв’ю, в якому власник ПВК "Вагнер" критикував провали російського керівництва у війні в Україні.