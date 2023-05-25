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У Росії застрелили "вагнерівця", святкуючи його повернення з фронту

25 травня 2023 12:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Росії застрелили "вагнерівця", святкуючи його повернення з фронту
Боєць ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Росії стався "нещасний" випадок. Там військово ПВК "Вагнер" застрелив друг під час святкування його повернення з фронту.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що вбиства сталось учора ввечері в селищі Карахун Іркутської області.

"Вбивство сталося увечері 24 травня у селищі Карахун Іркутської області, де "вагнерівець" Юрій С. випивав зі своїм приятелем Костянтином. Привід був більш ніж вагомий: на день раніше боєць ЧВК повернувся із зони СВО. Однак під час посидень чоловіки посварилися, і Костянтин, вихопивши рушницю, вистрілив у Юрія. Врятувати чоловіка не вдалося. Поліцію на місце викликав сам Костянтин, тепер йому загрожує кримінальна справа за вбивство", — пишуть у ЗМІ.

Раніше ми писали, що в інформаційному просторі точаться дискусії щодо реальних втрат російських військових в Бахмуті. Російське населення, мʼяко кажучи, здивоване реальною кількістю загиблих "вагнерівців".

Нагадаємо, що днями Генштаб вперше з 2022 року не повідомив про поточну ситуацію на Бахмутському напрямку. Інститут вивчення війни заявляє, що це могло статись через те, що "вагнерівці" могли просунутися вглиб міста.

Додамо, керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин нецензурно відгукнувся про мету нападу на Україну та закликав перетворити Росію на КНДР. Про це він заявив під час інтерв'ю пропутінському політтехнологу Костянтину Долгову.

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