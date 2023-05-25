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В России застрелили "вагнеровца", празднуя его возвращение с фронта

25 мая 2023 12:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В России застрелили "вагнеровца", празднуя его возвращение с фронта
Боец ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В России произошел "несчастный" случай. Там военно ЧВК "Вагнер" застрелил друг во время празднования его возвращения с фронта.

Об этом сообщают росСМИ .

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Отмечается, что убийства произошло вчера вечером в поселке Карахун Иркутской области.

"Убийство произошло вечером 24 мая в поселке Карахун Иркутской области, где "вагнеровец" Юрий С. выпивал со своим приятелем Константином. Повод был более чем весок: днем ранее боец ЧИК вернулся из зоны СВО. Однако во время посидел мужчины поссорились, и Константин , выхватив ружье, выстрелил в Юрия. Спасти мужчину не удалось. Полицию на место вызвал сам Константин, теперь ему грозит уголовное дело за убийство", — пишут в СМИ.

Ранее мы писали, что в информационном пространстве ведутся дискуссии о реальных потерях российских военных в Бахмуте. Российское население, мягко говоря, удивлено реальным количеством погибших "вагнеровцев".

Напомним, что на днях Генштаб впервые с 2022 года не сообщил о текущей ситуации на Бахмутском направлении . Институт изучения войны заявляет, что это могло произойти из-за того, что "вагнеровцы" могли продвинуться в глубь города.

Добавим, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин нецензурно отозвался о целях нападения на Украину и призвал превратить Россию в КНДР. Об этом он заявил во время интервью пропутинскому политтехнологу Константину Долгову.

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