Запрещенный Пригожин: российские СМИ удалили все новости с ЧВК "Вагнер"
Евгения Пригожина запретили упоминать на федеральных каналах и новостных сайтах РФ. Из архивов исчезла вся информация о владельце ЧВК "Вагнер".
Об этом информируют РосСМИ.
Запрет Пригожина
Отмечается, что недавно в соцсетях появился документ, якобы запрещающий упоминание Евгения Пригожина в медиа пространстве Российской Федерации. Хотя после этого владелец ЧВК "Вагнер" уже несколько раз упоминался в государственных Интернет-СМИ. Российский телеграмм канал провел анализ и не нашел ничего общего с Пригожиным:
- с 24 февраля 2022 года на сайте "Первого" канала РФ нельзя найти ни одной ссылки на запрос "Евгений Пригожин". При этом по запросу "Сергей Шойгу" поисковик канала выдает 638 ссылок.
- на сайте ВГТРК, где публикуются программы "России-1", "России-24" и "России-К" на странице "персоны" нет основателя ЧВК, хотя там же представлены практически все военные и политические лица России
- на сайте НТВ показывает, что Евгений Пригожин не упоминался ни в одной программе в эфире канала, хотя до этого он упоминался довольно часто
- на сайте ТВЦ не удается найти ни одного упоминания основателя "Вагнера"
- имя Евгения Пригожина ни разу не упоминалось в программе Соловьева на "России-1" и только один раз в программе "60 минут" еще в 2022 году.
По статистике российской поисковой системы Яндекс известно, что среднее количество показов в браузере по запросу "Пригожин" в месяц — 3,8 млн раз, а запрос "Шойгу" — 1,3 млн, почти втрое меньше.
Также в распространяемом соцсетями документе отмечалось, что упоминание Пригожина или его военная группировка будет расцениваться как дискредитация вооруженных сил РФ.
Реакция Пригожина
Евгений Пригожин дал комментарий для журналистов и объяснил, какие есть варианты того, что он исчез со всех новостных сайтов.
"Как можно повлиять системно на то, чтобы никакие крупные СМИ не упоминали слово "ЧВК "Вагнер"? Первый вариант — предоставил команду президент. Может, но мне кажется, что ему для этого должны дать какие-то исходные данные. Второе — это мог сделать Сергей Владиленович Кириенко. Под Кириенко Ярин, который часто играет в свои игры и может легко это сделать. Далее есть Громов Алексей Алексеевич, который руководит, но не влияет на интернет-издание, это находится под Кириенко. Ну, и вообще говоря, дальше мог просить любой, начиная от Вайно и заканчивая Дмитрием Сергеевичем Песковым, что вряд ли, поскольку для них нет глобальной угрозы от того, что о ЧВК "Вагнер" вспоминают. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это управление по внутренней политике, которое пытается минимизировать требование общества справедливостью и требование общества внутрироссийских героев. Потому что героями, естественно, должны остаться чиновники-бюрократы, которые сегодня руководят российским государством, и единственные, кого должны благодарить, это им", — сказал владелец ЧВК "Вагнер".
Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает критиковать Владимира Путина, фактически обвинив его в цензуре в СМИ по поводу пригожинской частной армии. Такой шаг со стороны бизнесмена, вероятно, связан оскорблением Путина, который не сдержал обещания.
Прокремлевского политтехнолога Константина Долгова изгнали из популярного проекта после интервью с Евгением Пригожиным. Причиной послужило именно интервью, в котором владелец ЧВК "Вагнер" критиковал провалы российского руководства в войне в Украине.