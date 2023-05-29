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Запрещенный Пригожин: российские СМИ удалили все новости с ЧВК "Вагнер"

29 мая 2023 13:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Запрещенный Пригожин: российские СМИ удалили все новости с ЧВК "Вагнер"
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Евгения Пригожина запретили упоминать на федеральных каналах и новостных сайтах РФ. Из архивов исчезла вся информация о владельце ЧВК "Вагнер".

Об этом информируют РосСМИ.

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Запрет Пригожина

Отмечается, что недавно в соцсетях появился документ, якобы запрещающий упоминание Евгения Пригожина в медиа пространстве Российской Федерации. Хотя после этого владелец ЧВК "Вагнер" уже несколько раз упоминался в государственных Интернет-СМИ. Российский телеграмм канал провел анализ и не нашел ничего общего с Пригожиным:

  • с 24 февраля 2022 года на сайте "Первого" канала РФ нельзя найти ни одной ссылки на запрос "Евгений Пригожин". При этом по запросу "Сергей Шойгу" поисковик канала выдает 638 ссылок.
  • на сайте ВГТРК, где публикуются программы "России-1", "России-24" и "России-К" на странице "персоны" нет основателя ЧВК, хотя там же представлены практически все военные и политические лица России
  • на сайте НТВ показывает, что Евгений Пригожин не упоминался ни в одной программе в эфире канала, хотя до этого он упоминался довольно часто
  • на сайте ТВЦ не удается найти ни одного упоминания основателя "Вагнера"
  • имя Евгения Пригожина ни разу не упоминалось в программе Соловьева на "России-1" и только один раз в программе "60 минут" еще в 2022 году.

По статистике российской поисковой системы Яндекс известно, что среднее количество показов в браузере по запросу "Пригожин" в месяц — 3,8 млн раз, а запрос "Шойгу" — 1,3 млн, почти втрое меньше.

Также в распространяемом соцсетями документе отмечалось, что упоминание Пригожина или его военная группировка будет расцениваться как дискредитация вооруженных сил РФ.

Пригожин
Документ о запрещении Пригожина. Фото: ostro.org

Реакция Пригожина

Евгений Пригожин дал комментарий для журналистов и объяснил, какие есть варианты того, что он исчез со всех новостных сайтов.

"Как можно повлиять системно на то, чтобы никакие крупные СМИ не упоминали слово "ЧВК "Вагнер"? Первый вариант — предоставил команду президент. Может, но мне кажется, что ему для этого должны дать какие-то исходные данные. Второе — это мог сделать Сергей Владиленович Кириенко. Под Кириенко Ярин, который часто играет в свои игры и может легко это сделать. Далее есть Громов Алексей Алексеевич, который руководит, но не влияет на интернет-издание, это находится под Кириенко. Ну, и вообще говоря, дальше мог просить любой, начиная от Вайно и заканчивая Дмитрием Сергеевичем Песковым, что вряд ли, поскольку для них нет глобальной угрозы от того, что о ЧВК "Вагнер" вспоминают. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это управление по внутренней политике, которое пытается минимизировать требование общества справедливостью и требование общества внутрироссийских героев. Потому что героями, естественно, должны остаться чиновники-бюрократы, которые сегодня руководят российским государством, и единственные, кого должны благодарить, это им", — сказал владелец ЧВК "Вагнер".

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает критиковать Владимира Путина, фактически обвинив его в цензуре в СМИ по поводу пригожинской частной армии. Такой шаг со стороны бизнесмена, вероятно, связан оскорблением Путина, который не сдержал обещания.

Прокремлевского политтехнолога Константина Долгова изгнали из популярного проекта после интервью с Евгением Пригожиным. Причиной послужило именно интервью, в котором владелец ЧВК "Вагнер" критиковал провалы российского руководства в войне в Украине.

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