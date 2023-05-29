Запрещенный Пригожин: российские СМИ удалили все новости с ЧВК "Вагнер"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Евгения Пригожина запретили упоминать на федеральных каналах и новостных сайтах РФ. Из архивов исчезла вся информация о владельце ЧВК "Вагнер".

Об этом информируют РосСМИ.

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Запрет Пригожина

Отмечается, что недавно в соцсетях появился документ, якобы запрещающий упоминание Евгения Пригожина в медиа пространстве Российской Федерации. Хотя после этого владелец ЧВК "Вагнер" уже несколько раз упоминался в государственных Интернет-СМИ. Российский телеграмм канал провел анализ и не нашел ничего общего с Пригожиным:

с 24 февраля 2022 года на сайте "Первого" канала РФ нельзя найти ни одной ссылки на запрос "Евгений Пригожин". При этом по запросу "Сергей Шойгу" поисковик канала выдает 638 ссылок.

на сайте ВГТРК, где публикуются программы "России-1", "России-24" и "России-К" на странице "персоны" нет основателя ЧВК, хотя там же представлены практически все военные и политические лица России

на сайте НТВ показывает, что Евгений Пригожин не упоминался ни в одной программе в эфире канала, хотя до этого он упоминался довольно часто

на сайте ТВЦ не удается найти ни одного упоминания основателя "Вагнера"

имя Евгения Пригожина ни разу не упоминалось в программе Соловьева на "России-1" и только один раз в программе "60 минут" еще в 2022 году.

По статистике российской поисковой системы Яндекс известно, что среднее количество показов в браузере по запросу "Пригожин" в месяц — 3,8 млн раз, а запрос "Шойгу" — 1,3 млн, почти втрое меньше.

Также в распространяемом соцсетями документе отмечалось, что упоминание Пригожина или его военная группировка будет расцениваться как дискредитация вооруженных сил РФ.

Документ о запрещении Пригожина. Фото: ostro.org

Реакция Пригожина

Евгений Пригожин дал комментарий для журналистов и объяснил, какие есть варианты того, что он исчез со всех новостных сайтов.

"Как можно повлиять системно на то, чтобы никакие крупные СМИ не упоминали слово "ЧВК "Вагнер"? Первый вариант — предоставил команду президент. Может, но мне кажется, что ему для этого должны дать какие-то исходные данные. Второе — это мог сделать Сергей Владиленович Кириенко. Под Кириенко Ярин, который часто играет в свои игры и может легко это сделать. Далее есть Громов Алексей Алексеевич, который руководит, но не влияет на интернет-издание, это находится под Кириенко. Ну, и вообще говоря, дальше мог просить любой, начиная от Вайно и заканчивая Дмитрием Сергеевичем Песковым, что вряд ли, поскольку для них нет глобальной угрозы от того, что о ЧВК "Вагнер" вспоминают. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это управление по внутренней политике, которое пытается минимизировать требование общества справедливостью и требование общества внутрироссийских героев. Потому что героями, естественно, должны остаться чиновники-бюрократы, которые сегодня руководят российским государством, и единственные, кого должны благодарить, это им", — сказал владелец ЧВК "Вагнер".

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает критиковать Владимира Путина, фактически обвинив его в цензуре в СМИ по поводу пригожинской частной армии. Такой шаг со стороны бизнесмена, вероятно, связан оскорблением Путина, который не сдержал обещания.

Прокремлевского политтехнолога Константина Долгова изгнали из популярного проекта после интервью с Евгением Пригожиным. Причиной послужило именно интервью, в котором владелец ЧВК "Вагнер" критиковал провалы российского руководства в войне в Украине.