"Їх взагалі ніхто не бачив": сусіди розповіли про підлітків, які вчинили суїцид

Підлітки, які вчинили суїцид у Києві. Фото: t.me/stranaua

У понеділок, 2 жовтня, у Дніпровському районі Києва двоє підлітків вчинили суїцид, зістрибнувши з балкона багатоповерхового будинку. Журналісти побували на місці трагедії та дізналися про подробиці життя загиблих.

Про це повідомляє "Політика країни".

Читайте також:

Місце трагедії у Дніпровському районі

Повідомляється, що багатоповерхівка поєднує в собі житлові та офісні приміщення. Доступ на територію ЖК суворо обмежений і можливий лише за умови пред'явлення спеціальної картки.

На момент прибуття журналістів місце падіння вже очищене від крові, проте жовті плями і особливий неприємний аромат все ще присутні на місці події.

Що кажуть сусіди про підлітків

Місцеві жителі, які вважають за краще залишатися анонімними, поділилися тим, що не мали інформації про підлітків, оскільки ті почали орендувати квартиру лише кілька днів тому, у неділю.

"Їх взагалі ніхто не бачив, жодних галасливих вечірок не було. До того ж за нашими даними, вони винайняли квартиру всього пару днів тому. Момент падіння я не застала, виявила лише два тіла опівдні. Ми також не знайомі з власниками квартири, яку вони орендували. Тут балкони доступні для всіх, проте до деяких поверхів є доступ лише з ключем", — ділиться інформацією мешканка імені Ольга.

Місце суїциду. Фото: t.me/stranaua

Свідок на ім'я Іван висловив подив щодо того, яким чином підліткам вдалося орендувати квартиру в такому дорогому районі, навіть з урахуванням короткострокової оренди.

"У мене вікно з кабінету виходить у двір. О 10:40 я почув гучний стукіт, озирнувся через вікно і побачив кросівок біля куща. Моя перша думка була про те, що це результат сімейного конфлікту, хтось викинув взуття, і воно вдарилося об металеве облицювання. Однак, спустившись сходами через 10 хвилин, я побачив тіла. Поліція і "швидка" вже були на місці. Тіла були прибрані звідси лише о 16:00", — сказав він.

Також Іван зазначив, що квартири тут неймовірно дорогі — продавалися по 3 тис. доларів за кв. м. При цьому місцеві жителі досить впливові та забезпечені люди.

"Як підліткам вдалося орендувати квартиру і хто надав їм ключі, залишається загадкою. Можливо, вони обіцяли власникам, що батьки перерахують гроші пізніше, і таким чином отримали доступ. Про підлітків тут ніхто не чув, вони не були резидентами. Єдине, що я випадково дізнався, — їхню матір виявили, вона зараз перебуває в Іспанії", — додав він.

Місце суїциду. Фото: t.me/stranaua

Нагадаємо, що трагедія сталася у Києві на вулиці Микільсько-Слобідська. Біля багатоповерхівки перехожі виявили тіла двох людей. Вони, мабуть, випали з 24 поверху.

Також ми повідомляли, що у Дарницькому районі столиці, на Позняках, сталася трагедія — дві дівчини загинули внаслідок падіння з 15 поверху. Правоохоронці кваліфікували те, що сталося, як самогубство.