"Их вообще никто не видел": соседи рассказали о подростках, которые совершили суицид

Подростки, которые совершили суицид в Киеве. Фото: t.me/stranaua

В понедельник, 2 октября, в Днепровском районе Киева двое подростков совершили суицид, спрыгнув с балкона многоэтажного дома. Журналисты побывали на месте трагедии и узнали подробности из жизни погибших.

Об этом сообщает "Политика страны".

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Место трагедии в Днепровском районе

Сообщается, что многоэтажка объединяет в себе жилищные и офисные помещения. Доступ на территорию ЖК строго ограничен и возможен лишь при предъявлении специальной карты.

На момент прибытия журналистов, место падения уже очищено от крови, однако желтые пятна и особый неприятный запах все еще присутствуют на месте происшествия.

Что говорят соседи про подростков

Местные жители, предпочитающие оставаться анонимными, поделились тем, что не имели информации о подростках, поскольку те начали арендовать квартиру всего несколько дней назад, в воскресенье.

"Их вообще никто не видел, никаких шумных вечеринок не было. К тому же, по нашим данным, они сняли квартиру всего пару дней назад. Момент падения я не застала, обнаружила лишь два тела в полдень. Мы также не знакомы с владельцами квартиры, которую они арендовали. Здесь балконы доступны для всех, однако к некоторым этажам есть доступ только с ключом", — делится информацией жительница по имени Ольга.

Место суицида. Фото: t.me/stranaua

Свидетель по имени Иван выразил недоумение относительно того, каким образом подросткам удалось арендовать квартиру в столь дорогом районе, даже с учетом краткосрочной аренды.

"У меня окно из кабинета выходит во двор. В 10:40 я услышал громкий стук, огляделся через окно и увидел кроссовок возле куста. Моя первая мысль была о том, что это результат семейного конфликта, кто-то выбросил обувь, и она ударилась о металлическую облицовку. Однако, спустившись по лестнице через 10 минут, я увидел тела. Полиция и "скорая" уже были на месте. Тела были убраны отсюда только к 16:00", — сказал он.

Также Иван указал, что квартиры здесь невероятно дорогие — продавались по 3 тыс. долларов за кв. м. При этом местные жители довольно влиятельные и обеспеченные люди.

"Как подросткам удалось арендовать квартиру и кто предоставил им ключи — остается загадкой. Возможно, они обещали владельцам, что родители перечислят деньги позже, и таким образом получили доступ. О подростках здесь никто не слышал, они не были резидентами. Единственное, что я случайно узнал, — их мать обнаружили, она в настоящее время находится в Испании", — добавил он.

Место суицида. Фото: t.me/stranaua

Напомним, что трагедия произошла в Киеве на улице Никольско-Слободская. Возле многоэтажки прохожие обнаружили тела двух человек. Они, вероятно, выпали с 24 этажа.

Также мы сообщали, что в Дарницком районе столицы, на Позняках, произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15 этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.