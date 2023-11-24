Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Все більше людей видумують собі інвалідність при перетині кордону, — ДПСУ arrow

Все більше людей видумують собі інвалідність при перетині кордону, — ДПСУ

24 листопада 2023 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Все більше людей видумують собі інвалідність при перетині кордону, — ДПСУ
Перетин українського кордону. Фото: dpsu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

При перетині українського кордону побільшало людей, які видумують собі інвалідність. Таким чином вони намагаються потрапити в іншу країну.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Особи з "інвалідністю" на кордоні

Прикордонники розповіли, що через пункт пропуску "Порубне" планували виїхати до Румунії українець 1999 року народження разом з матір’ю, яка є громадянкою В'єтнаму. 

"На паспортному контролі жінка заявила, що сильно хворіє, й тому син має супроводжувати її за кордон. Жодних підтверджуючих документів вона не надала", — йдеться у повідомленні.

Після відмови на виїзд з України жінка запропонувала прикордонниці 2 000 доларів в обмін на дозвіл виїхати її сину. Від пропозиції працівниця ДПСУ відмовилася та повідомила про інцидент в Нацполіцію.

Нагадаємо, ще наприкінці 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Цим документом зазначається, що чоловіки мають ставати на облік у 17 років. Юрист Ростислав Кравець пояснив, чи можна 17-річним юнакам виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Також ми писали, що в Одесі викрили черговий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Місцевий мешканець допомагав чоловікам призовного віку виїхати до Молдови, щоб уникнути призову. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі