Все більше людей видумують собі інвалідність при перетині кордону, — ДПСУ

Перетин українського кордону. Фото: dpsu.gov.ua

При перетині українського кордону побільшало людей, які видумують собі інвалідність. Таким чином вони намагаються потрапити в іншу країну.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Прикордонники розповіли, що через пункт пропуску "Порубне" планували виїхати до Румунії українець 1999 року народження разом з матір’ю, яка є громадянкою В'єтнаму.

"На паспортному контролі жінка заявила, що сильно хворіє, й тому син має супроводжувати її за кордон. Жодних підтверджуючих документів вона не надала", — йдеться у повідомленні.

Після відмови на виїзд з України жінка запропонувала прикордонниці 2 000 доларів в обмін на дозвіл виїхати її сину. Від пропозиції працівниця ДПСУ відмовилася та повідомила про інцидент в Нацполіцію.

Нагадаємо, ще наприкінці 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Цим документом зазначається, що чоловіки мають ставати на облік у 17 років. Юрист Ростислав Кравець пояснив, чи можна 17-річним юнакам виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Також ми писали, що в Одесі викрили черговий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Місцевий мешканець допомагав чоловікам призовного віку виїхати до Молдови, щоб уникнути призову.