Все больше людей придумывают себе инвалидность при пересечении границы, — ГПСУ

Пересечение украинской границы. Фото: dpsu.gov.ua

При пересечении украинской границы стало больше людей, которые выдумывают себе инвалидность. Таким образом, они пытаются попасть в другую страну.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Пограничники рассказали, что через пункт пропуска "Порубное" планировали выехать в Румынию украинец 1999 года вместе с матерью, которая является гражданкой Вьетнама.

"На паспортном контроле женщина заявила, что сильно болеет, и поэтому сын должен сопровождать ее за границу. Никаких подтверждающих документов она не предоставила", — говорится в сообщении.

После отказа на выезд из Украины, женщина предложила пограничнику 2 000 долларов в обмен на разрешение выехать ее сыну. От предложения сотрудница ГПСУ отказалась и сообщила об инциденте в Нацполицию.

Напомним, еще в конце 2022 года Кабинет Министров принял постановление "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Этим документом указывается, что мужчины должны становиться на учет в 17 лет. Юрист Ростислав Кравец объяснил, можно ли 17-летним парням выезжать за границу во время военного положения.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили очередной канал незаконной переправки уклонистов за границу. Местный житель помогал мужчинам призывного возраста выехать в Молдову во избежание призыва.