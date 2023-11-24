Намагався вивезти сина за кордон — на Львівщині затримали далекобійника

Ухилянт, якого виявили у схованці далекобійника. Фото: Поліція Львівщини

У Львівській області далекобійник намагався вивезти власного сина за кордон. Для ухилянта він облаштував "схованку" у кабіні свого вантажного автомобіля.

Про це повідомляє Поліція Львівщини.

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Відомо, що водій-"далекобійник" намагався переправити через державний кордон свого сина — громадянина України призовного віку, з метою уникнення ним мобілізації. Він сховав ухилянта у кабіні свого вантажного автомобіля "Рено".

Проте під час спроби перетину кордону України з Республікою Польща "схованку" виявили прикордонники. Обох чоловіків затримали.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що прикордонники перехопили чотирьох "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини. Свій шлях вони проклали через гори.

Крім того, Служба безпеки заблокувала схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних. Зокрема, в Черкаській та Львівській областях.