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Пытался вывезти сына за границу — на Львовщине задержали дальнобойщика

24 ноября 2023 13:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пытался вывезти сына за границу — на Львовщине задержали дальнобойщика
Уклонист, обнаруженный в тайнике дальнобойщика. Фото: Полиция Львовщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области дальнобойщик пытался вывезти собственного сына за границу. Для уклониста он обустроил "тайник" в кабине своего грузового автомобиля.

Об этом сообщает Полиция Львовщины.

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Во Львовской области дальнобойщик пытался вывезти сына за границу

Известно, что водитель-"дальнобойщик" пытался переправить через государственную границу своего сына — гражданина Украины призывного возраста, во избежание им мобилизации. Он спрятал уклониста в кабине своего грузового автомобиля "Рено".

Однако при попытке пересечения границы Украины с Республикой Польша "тайник" обнаружили пограничники. Оба мужчины были задержаны.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что пограничники перехватили четырех "альпинистов", пытавшихся попасть в Словакию. Свой путь они проложили через горы.

Кроме того, Служба безопасности заблокировала схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу военнообязанных. В частности, в Черкасской и Львовской областях.

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