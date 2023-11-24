Пытался вывезти сына за границу — на Львовщине задержали дальнобойщика
Во Львовской области дальнобойщик пытался вывезти собственного сына за границу. Для уклониста он обустроил "тайник" в кабине своего грузового автомобиля.
Об этом сообщает Полиция Львовщины.
Во Львовской области дальнобойщик пытался вывезти сына за границу
Известно, что водитель-"дальнобойщик" пытался переправить через государственную границу своего сына — гражданина Украины призывного возраста, во избежание им мобилизации. Он спрятал уклониста в кабине своего грузового автомобиля "Рено".
Однако при попытке пересечения границы Украины с Республикой Польша "тайник" обнаружили пограничники. Оба мужчины были задержаны.
Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что пограничники перехватили четырех "альпинистов", пытавшихся попасть в Словакию. Свой путь они проложили через горы.
Кроме того, Служба безопасности заблокировала схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу военнообязанных. В частности, в Черкасской и Львовской областях.
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