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Вночі у Ковелі зійшов з колії пасажирський потяг "Київ-Варшава"

20 лютого 2023 21:04
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вночі у Ковелі зійшов з колії пасажирський потяг "Київ-Варшава"
Потяг рухався зі станції Ковель в сторону Польщі
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уночі 19 лютого пасажирський поїзд "Київ-Варшава" зійшов з колії. Аварія сталася у районі залізничного мосту через річку Турія.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

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Деталі

Потяг рухався зі станції Ковель у сторону Польщі. Приблизно через 200 метрів після моста зійшов з колії. У результаті аварії ніхто не постраждав.

В Ковеле поезд сошел с колеи

Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.

Нагадаємо, за матеріалами НАБУ та САП до суду скеровано справу щодо заступника начальника однієї зі служб регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця". Обвинувачений завдав збитків на майже 10 млн гривень.

Також ми писали, що Норвезька залізнична компанія VY передала Укрзалізниці 30 тисяч "комфортних наборів". До них входить плед, беруші та маски для сну.

Додамо, компанія Укрзалізниця отримала обладнання для швидкого відновлення залізничних мостів від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited. Українські залізничники уже пройшли навчальний тренінг з роботи із наданим обладнанням.

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