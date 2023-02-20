Вночі у Ковелі зійшов з колії пасажирський потяг "Київ-Варшава"
Уночі 19 лютого пасажирський поїзд "Київ-Варшава" зійшов з колії. Аварія сталася у районі залізничного мосту через річку Турія.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
-
"Будьте обережні на дорозі": народний синоптик попереджає українців про погіршення погоди
-
Ринок криптовалют: чому інвестори радять вкладати у біткоїн
-
Дружина Кріштіану Роналду здивувала незвичайними зйомками: португалець збирається до Мілану
-
"Слід очікувати наступу": Зеленський заявив, що цього тижня рф може досягти реваншу
-
Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)
-
У турецькому Хатаї зафіксували землетрус магнітудою 6,4: деталі
-
Експертка нагадала про нові можливості для роботодавців під час війни
-
Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України: окупанти атакували Дніпропетровщину
-
Героїня серіалу "Секс і місто" звернулась до померлого актора Віллі Гарсона в його день народження
-
"Челсі", "Баварія" та "Інтер" цікавляться віцечемпіоном світу: за нього не потрібно платити
Деталі
Потяг рухався зі станції Ковель у сторону Польщі. Приблизно через 200 метрів після моста зійшов з колії. У результаті аварії ніхто не постраждав.
Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.
Нагадаємо, за матеріалами НАБУ та САП до суду скеровано справу щодо заступника начальника однієї зі служб регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця". Обвинувачений завдав збитків на майже 10 млн гривень.
Також ми писали, що Норвезька залізнична компанія VY передала Укрзалізниці 30 тисяч "комфортних наборів". До них входить плед, беруші та маски для сну.
Додамо, компанія Укрзалізниця отримала обладнання для швидкого відновлення залізничних мостів від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited. Українські залізничники уже пройшли навчальний тренінг з роботи із наданим обладнанням.