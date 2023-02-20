Ночью в Ковеле сошел с пути пассажирский поезд "Киев-Варшава"

Ночью в Ковеле сошел с рельсов пассажирский поезд "Киев-Варшава"
Ночью, 19 февраля, пассажирский поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов. Авария произошла в районе железнодорожного моста через реку Турия.
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.
-
В турецком Хатае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4: детали
-
Эксперт напомнила о новых возможностях для работодателей во время войны
-
Россияне продолжают обстреливать мирные города Украины: оккупанты атаковали Днепропетровщину
-
Героиня сериала "Секс и город" обратилась к умершему актеру Уилли Гарсону в его день рождения
-
"Челси", "Бавария" и "Интер" интересуются вице-чемпионом мира: за него не нужно платить
-
Вениславский ответил, будет ли путин мстить из-за визита Байдена
-
Эксперт напомнила об особенностях удаленной работы в Украине во время войны
-
В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь
-
Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля
-
Киев готов ответить рф в годовщину войны, — ВСУ
Подробности
Поезд двигался со станции Ковель в сторону Польши. Приблизительно через 200 метров после моста сошел с рельсов. В результате аварии никто не пострадал.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.
Напомним, по материалам НАБУ и САП в суд направлено дело в отношении заместителя начальника одной из служб регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця". Обвиняемый нанес ущерб почти на 10 млн гривен.
Также мы писали, что Норвежская железнодорожная компания VY передала Укрзализныце 30 тысяч "комфортных наборов". В них входят плед, беруши и маски для сна.
Компания Укрзализныця получила оборудование для быстрого восстановления железнодорожных мостов от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited. Украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг по работе с предоставленным оборудованием.