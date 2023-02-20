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Ночью в Ковеле сошел с рельсов пассажирский поезд "Киев-Варшава"

20 февраля 2023 21:04
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Ночью в Ковеле сошел с пути пассажирский поезд "Киев-Варшава"
Поезд двигался со станции Ковель в сторону Польши
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Ночью, 19 февраля, пассажирский поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов. Авария произошла в районе железнодорожного моста через реку Турия.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

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Поезд двигался со станции Ковель в сторону Польши. Приблизительно через 200 метров после моста сошел с рельсов. В результате аварии никто не пострадал.

В Ковеле поезд сошел с колеи.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, по материалам НАБУ и САП в суд направлено дело в отношении заместителя начальника одной из служб регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця". Обвиняемый нанес ущерб почти на 10 млн гривен.

Также мы писали, что Норвежская железнодорожная компания VY передала Укрзализныце 30 тысяч "комфортных наборов". В них входят плед, беруши и маски для сна.

Компания Укрзализныця получила оборудование для быстрого восстановления железнодорожных мостов от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited. Украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг по работе с предоставленным оборудованием.

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