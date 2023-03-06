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Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули вже понад 46 тисяч людей

6 березня 2023 22:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Смертельні землетруси — у Туреччині загинули вже понад 46 тисяч людей
У Туреччині пошкоджено близько 230 тисяч будівель
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Туреччина продовжує оговтуватись від серії потужних землетрусів. Наразі відомо, що в країні вже загинули понад 46 тисяч людей.

Про це на засіданні кабінету міністрів заявив президент Реджеп Таїп Ердоган.

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Президент Туреччини розповів, що серія потужних землетрусів вже забрала життя понад 46 тисяч громадян. Також Ердоган заявив, що через землетруси в країні постраждали 11 провінцій, а кількість пошкоджених будівель складає вже понад 230 тисяч.

Він додав, що чимало жителів, чиї будинки вціліли, не можуть повернутися через постійні поштовхи.

"Ми розпочали створення контейнерних міст. За необхідності, ми додатково збільшимо їх кількість до 100 тисяч протягом двох місяців. Наша мета — перевезти пів мільйона людей, які пережили землетрус, у райони, де вони зможуть жити в безпечних умовах", — зазначив Ердоган.

Як відомо, в країні вже затримано майже тисячу людей через недобросовісне будівництво, що призвело до масових обвалів будівель під час землетрусу. Наразі 247 осіб вже заарештовано.

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля Нової Зеландії зафіксували потужний землетрус шкалою у 6,6 бала.

Це вже другий землетрус у районі Нової Зеландії за останній місяць. Перший землетрус стався 15 лютого біля Велінгтона. Його магнітуда становила 6,1 бала на глибині 48 км. Землетрус відчувався в Окленді та Крайстчерчі.

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