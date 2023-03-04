Біля Нової Зеландії зафіксували потужний землетрус

Землетрус

У районі островів Кермадек, розташованих неподалік Нової Зеландії, стався землетрус — підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 152 км. Раніше Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомляв про магнітуду землетрусу в 6,6 бала та глибину 183 км.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус

Це вже другий землетрус у районі Нової Зеландії за останній місяць. Перший землетрус стався 15 лютого біля Велінгтона. Його магнітуда становила 6,1 бала на глибині 48 км. Землетрус відчувався в Окленді та Крайстчерчі.

Нова Зеландія розташована на межі двох тектонічних плит, що робить її особливо вразливою для землетрусів. У цьому регіоні відбувається безліч землетрусів, зокрема сильні, що завдають велику шкоду. Тому місцева влада завжди готується до можливих стихійних лих і закликає мешканців до дотримання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що іноземні геологи висловили попередження про можливість потужного землетрусу в промисловому північно-західному районі Туреччини, який може зачепити Стамбул. Регіон розташовується поблизу розломів, що робить його особливо вразливим для землетрусів.

Експерти наголошують, що якщо відбудеться новий землетрус у Стамбулі, то влада має негайно почати готуватися до можливих наслідків. Руйнування такого масштабу в промисловому центрі Туреччини може мати серйозні наслідки та призвести до хаосу.