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Возле Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение

4 марта 2023 16:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Землетрясение
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В районе островов Кермадек, расположенных недалеко от Новой Зеландии, произошло землетрясение — подземные толчки были зафиксированы на глубине 152 км. Ранее, Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщал о магнитуде землетрясения в 6,6 балла и глубине 183 км.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Землетрясение

Это уже второе землетрясение в районе Новой Зеландии за последний месяц. Первое землетрясение произошло 15 февраля у Веллингтона. Его магнитуда составила 6,1 балла на глубине 48 км. Землетрясение ощущалось в Окленде и Крайстчерче.

Новая Зеландия расположена на границе двух тектонических плит, что делает ее особенно уязвимой для землетрясений. В этом регионе происходят множество землетрясений, в том числе сильные, вызывающие большой ущерб. Поэтому местные власти всегда готовятся к возможным стихийным бедствиям и призывают жителей к соблюдению мер предосторожности.

Напомним, что иностранные геологи высказали предупреждение о возможности мощного землетрясения в промышленном северо-западном районе Турции, которое может затронуть Стамбул. Регион находится вблизи разломов, что делает его особенно уязвимым для землетрясений.

Эксперты подчеркивают, что если произойдет новое землетрясение в Стамбуле, то власти должны немедленно начать готовиться к возможным последствиям. Разрушение такого масштаба в промышленном центре Турции может иметь серьезные последствия и привести к хаосу.  

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