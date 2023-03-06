Смертельные землетрясения — в Турции погибли уже более 46 тысяч человек

В результате землетрясения в Турции погибли уже более 46 тысяч человек
Турция продолжает приходить в себя от серии мощных землетрясений. Известно, что в стране уже погибли более 46 тысяч человек.
Об этом на заседании кабинета министров заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Последствия стихийного бедствия
Президент Турции рассказал, что серия мощных землетрясений уже унесла жизни более 46 тысяч граждан. Также Эрдоган заявил, что из-за землетрясений в стране пострадали 11 провинций, а количество поврежденных построек составляет уже более 230 тысяч.
Он добавил, что многие жители, чьи дома уцелели, не могут вернуться из-за постоянных толчков.
"Мы приступили к созданию контейнерных городов. При необходимости, мы дополнительно увеличим их количество до 100 тысяч в течение двух месяцев. Наша цель — перевезти полмиллиона людей, переживших землетрясение, в районы, где они смогут жить в безопасных условиях", — отметил Эрдоган.
Как известно, в стране уже задержаны почти тысяча человек из-за недобросовестного строительства, что привело к массовым обвалам зданий во время землетрясения. В настоящее время 247 человек уже арестованы.
Напомним, ранее мы писали, что возле Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение шкалой в 6,6 балла.
Это уже второе землетрясение в районе Новой Зеландии за последний месяц. Первое землетрясение произошло 15 февраля возле Веллингтона. Его магнитуда составляла 6,1 балла на глубине 48 км. Землетрясение ощущалось в Окленде и Крайстчерче.