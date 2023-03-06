Смертельные землетрясения — в Турции погибли уже более 46 тысяч человек

В Турции повреждено около 230 тысяч зданий

Турция продолжает приходить в себя от серии мощных землетрясений. Известно, что в стране уже погибли более 46 тысяч человек.

Об этом на заседании кабинета министров заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия стихийного бедствия

Президент Турции рассказал, что серия мощных землетрясений уже унесла жизни более 46 тысяч граждан. Также Эрдоган заявил, что из-за землетрясений в стране пострадали 11 провинций, а количество поврежденных построек составляет уже более 230 тысяч.

Он добавил, что многие жители, чьи дома уцелели, не могут вернуться из-за постоянных толчков.

"Мы приступили к созданию контейнерных городов. При необходимости, мы дополнительно увеличим их количество до 100 тысяч в течение двух месяцев. Наша цель — перевезти полмиллиона людей, переживших землетрясение, в районы, где они смогут жить в безопасных условиях", — отметил Эрдоган.

Как известно, в стране уже задержаны почти тысяча человек из-за недобросовестного строительства, что привело к массовым обвалам зданий во время землетрясения. В настоящее время 247 человек уже арестованы.

Напомним, ранее мы писали, что возле Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение шкалой в 6,6 балла.

Это уже второе землетрясение в районе Новой Зеландии за последний месяц. Первое землетрясение произошло 15 февраля возле Веллингтона. Его магнитуда составляла 6,1 балла на глубине 48 км. Землетрясение ощущалось в Окленде и Крайстчерче.