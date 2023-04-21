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Влетів на авто в дерево: у Польщі затримали перевізника нелегальних мігрантів

21 квітня 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Влетів на авто в дерево: у Польщі затримали перевізника нелегальних мігрантів
Автомобіль, який влетів у дерево. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Польщі неподалік кордону з Білоруссю затримали перевізника нелегальних мігрантів з чотирма пасажирами. Під час спроби втечі від поліції він не впорався з керування автомобіля та влетів у дерево.

Про це повідомили прикордонники Підляського воєводства.

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У Польщі затримали перевізника нелегальних мігрантів

Інцидент стався ввечері 19 квітня. Патруль прикордонників із Біловежі наказав автомобілю Nissan Note зупинитися. Водій прискорився і спробував втекти. Працівники поліції почали його наздоганяти. 

За кілька кілометрів водій Nissan Note не впорався з керуванням на повороті та влетів у дерево. 

Авария в Польше
Автомобіль, який влетів у дерево. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
Авария в Польше
Автомобіль, який влетів у дерево. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

На місце події викликали рятувальні служби. Перевізника та чотирьох мігрантів довелося визволяти за допомогою спецобладнання. Людей госпіталізували.

Як з'ясувалося, водій — громадянин Польщі, а його пасажири — сирійці. Їм вдалося непомітно перетнути кордон з Білорусі. 

Нагадаємо, 17 квітня помер 63-річний українець, який нещодавно підпалив себе біля консульства України в Кракові. Він отримав опіки, несумісні з життям.

Також ми писали, що у ніч з 15 на 16 квітня у польському місті Легниця чоловік з ножем напав на трьох українок. Він зарізав одну жінку, поранив її 14-річну доньку та ще одну громадянку України. Потерпілих доставили до лікарні. 

Додамо, у польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.    

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