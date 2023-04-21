Влетел на авто в дерево: в Польше задержали перевозчика нелегальных мигрантов

Автомобиль, который влетел в дерево. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

В Польше недалеко от границы с Беларусью задержали перевозчика нелегальных мигрантов с четырьмя пассажирами. При попытке побега от полиции он не справился с управлением автомобиля и влетел в дерево.

Об этом сообщили пограничники Подлясского воеводства.

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Инцидент произошел вечером 19 апреля. Патруль пограничников из Беловежи приказал автомобилю Nissan Note остановиться. Водитель ускорился и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали его догонять.

В нескольких километрах водитель Nissan Note не справился с управлением на повороте и влетел в дерево.

Автомобиль, который влетел в дерево. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Автомобиль, который влетел в дерево. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

На место происшествия вызвали спасательные службы. Перевозчика и четырех мигрантов пришлось вызволять с помощью спецоборудования. Людей госпитализировали.

Как выяснилось, водитель — гражданин Польши, а его пассажиры — сирийцы. Им удалось незаметно пересечь границу из Беларуси.

Напомним, 17 апреля умер 63-летний украинец, который недавно поджег себя возле консульства Украины в Кракове. Он получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Также мы писали, что в ночь с 15 на 16 апреля в польском городе Легница мужчина с ножом напал на трех украинок. Он зарезал одну женщину, ранил ее 14-летнюю дочь и еще одну гражданку Украины. Пострадавших доставили в больницу.

Добавим, в польском селе Беловицко (Силезское воеводство) правоохранители обнаружили в бочке до 10 расчлененных трупов, залитых кислотой. Село расположено в 25 км от польско-чешской границы.