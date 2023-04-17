Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Польщі помер чоловік, який підпалив себе біля консульства України arrow

У Польщі помер чоловік, який підпалив себе біля консульства України

17 квітня 2023 22:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі помер чоловік, який підпалив себе біля консульства України
Генеральне консульство України в Кракові. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 квітня, помер 63-річний українець, який нещодавно підпалив себе біля консульства України в Кракові. Він отримав опіки несумісні з життям.

Про це повідомляє RMF FM.

Читайте також:

У Польщі помер українець, який підпалив себе

"Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Рідигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", — повідомила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Рідигера Едіта Пшибильська.

Чоловік підпалив себе біля консульства України в Кракові: що відомо

13 квітня біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який мешкає у Польщі, здійснив спробу самоспалення. Очевидці розповіли, що він вигукував заклики людям повертатися в Україну і захищати країну від російських окупантів.

Чоловіка у тяжкому стані відразу госпіталізували. Його стан був критичним. 

Консульство та польські правоохоронці розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. 

Нагадаємо, у ніч з 15 проти 16 квітня у польському місті Легниця чоловік з ножем напав на трьох українок. Він зарізав одну жінку, поранив її 14-річну доньку та ще одну громадянку України. Потерпілих доставили до лікарні. 

Також ми писали, що у польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.    

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB