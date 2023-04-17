У Польщі помер чоловік, який підпалив себе біля консульства України

Генеральне консульство України в Кракові. Фото: Wikipedia

Сьогодні, 17 квітня, помер 63-річний українець, який нещодавно підпалив себе біля консульства України в Кракові. Він отримав опіки несумісні з життям.

Про це повідомляє RMF FM.

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У Польщі помер українець, який підпалив себе

"Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Рідигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", — повідомила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Рідигера Едіта Пшибильська.

Чоловік підпалив себе біля консульства України в Кракові: що відомо

13 квітня біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який мешкає у Польщі, здійснив спробу самоспалення. Очевидці розповіли, що він вигукував заклики людям повертатися в Україну і захищати країну від російських окупантів.

Чоловіка у тяжкому стані відразу госпіталізували. Його стан був критичним.

Консульство та польські правоохоронці розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у ніч з 15 проти 16 квітня у польському місті Легниця чоловік з ножем напав на трьох українок. Він зарізав одну жінку, поранив її 14-річну доньку та ще одну громадянку України. Потерпілих доставили до лікарні.

Також ми писали, що у польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.