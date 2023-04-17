В Польше умер мужчина, который поджег себя возле консульства Украины

Генеральное консульство Украины в Кракове. Фото: Wikipedia

Сегодня, 17 апреля, умер 63-летний украинец, который недавно поджег себя возле консульства Украины в Кракове. Он получил ожоги несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает RMF FM.

Читайте также:

В Польше умер украинец, который поджег себя

"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством", — сообщила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера Эдита Пшибильская.

Мужчина поджег себя возле консульства Украины в Кракове: что известно

13 апреля возле здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживающий в Польше, совершил попытку самосожжения. Очевидцы рассказали, что он выкрикивал призывы людям возвращаться в Украину и защищать страну от российских оккупантов.

Мужчину в тяжелом состоянии сразу госпитализировали. Его состояние было критическим.

Консульство и польские правоохранители начали расследование, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля в польском городе Легница мужчина с ножом напал на трех украинок. Он зарезал одну женщину, ранил ее 14-летнюю дочь и еще одну гражданку Украины. Пострадавших доставили в больницу.

Также мы писали, что в польском селе Беловицко (Силезское воеводство) правоохранители обнаружили в бочке до 10 расчлененных трупов, залитых кислотой. Село расположено в 25 км от польско-чешской границы.