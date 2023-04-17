В Польше умер мужчина, который поджег себя возле консульства Украины
Сегодня, 17 апреля, умер 63-летний украинец, который недавно поджег себя возле консульства Украины в Кракове. Он получил ожоги несовместимые с жизнью.
Об этом сообщает RMF FM.
В Польше умер украинец, который поджег себя
"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством", — сообщила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера Эдита Пшибильская.
Мужчина поджег себя возле консульства Украины в Кракове: что известно
13 апреля возле здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживающий в Польше, совершил попытку самосожжения. Очевидцы рассказали, что он выкрикивал призывы людям возвращаться в Украину и защищать страну от российских оккупантов.
Мужчину в тяжелом состоянии сразу госпитализировали. Его состояние было критическим.
Консульство и польские правоохранители начали расследование, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии.
Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля в польском городе Легница мужчина с ножом напал на трех украинок. Он зарезал одну женщину, ранил ее 14-летнюю дочь и еще одну гражданку Украины. Пострадавших доставили в больницу.
Также мы писали, что в польском селе Беловицко (Силезское воеводство) правоохранители обнаружили в бочке до 10 расчлененных трупов, залитых кислотой. Село расположено в 25 км от польско-чешской границы.