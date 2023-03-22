Влада Бєлгородської області заявила про "обстріл ЗСУ": загинув чоловік

В'ячеслав Гладков

Губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков вчергове заявив про нібито обстріл з боку ЗСУ. Внаслідок вибухів є руйнування, також відомо про одного загиблого.

Про це Гладков написав у своєму Telegram.

Подробиці

За словами російського чиновника, під обстрілом опинилося село Борисівка Волоконовського району.

"Більшість снарядів прилетіла на територію сільськогосподарського підприємства. На превеликий жаль, одна людина загинула. Це чоловік, сторож підприємства", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами Гладкова, осколками снарядів пошкоджено ще три приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено електро- та газопостачання на території села.

Губернатор Бєлгородської області додав, що аварійні та оперативні служби працюють на місці події.

Нагадаємо, 16 березня губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО та збиття трьох ракет.

Також відомо, що у ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла та впала у Бєлгородській області.