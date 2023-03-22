Власти Белгородской области заявили об "обстреле ВСУ": погиб мужчина

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков в очередной раз заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ. В результате взрывов есть разрушение, также известно об одном погибшем.

Об этом Гладков написал в своем Telegram.

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По словам российского чиновника, под обстрелом оказалось село Борисовка Волоконовского района.

"Большинство снарядов прилетело на территорию сельскохозяйственного предприятия. К сожалению, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия", — говорится в сообщении.

Также, по словам Гладкова, осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и иссечены фасады. Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села.

Губернатор Белгородской области добавил, что аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.

Напомним, 16 марта губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО и сбитии трех ракет.

Также известно, что в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.