Власти Белгородской области заявили об "обстреле ВСУ": погиб мужчина
Губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков в очередной раз заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ. В результате взрывов есть разрушение, также известно об одном погибшем.
Об этом Гладков написал в своем Telegram.
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По словам российского чиновника, под обстрелом оказалось село Борисовка Волоконовского района.
"Большинство снарядов прилетело на территорию сельскохозяйственного предприятия. К сожалению, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия", — говорится в сообщении.
Также, по словам Гладкова, осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и иссечены фасады. Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села.
Губернатор Белгородской области добавил, что аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, 16 марта губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО и сбитии трех ракет.
Также известно, что в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.