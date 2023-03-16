Росіяни повідомили про збиття двох ракет у Бєлгороді
Сьогодні вночі, 16 березня, у російському Бєлгороді було неспокійно. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив про роботу ППО та збиття ракет.
Про це Гладков написав у своєму Telegram-каналі.
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Губернатор області розповів, що російською системою ППО було збито дві ракети.
Пізніше Гладков заявив про пошкодження фасадів в адміністративних та житлових будівлях у місті Бєлгород. За його словами, вже сьогодні розпочнуться відновлювальні роботи.
"За останні 4 дні та 4 ночі, на жаль, активність з боку противника досить велика: 58 будинків зазнали пошкоджень, постраждав 31 приватний автомобіль. З усіма головами проговорив, і відновлювальні роботи вже почалися. Тримаю ситуацію на своєму контролі. Усі необхідні кошти для відновлення житлових будівель і приватного транспорту в нас є", — додав губернатор.
Російський Telegram-канал повідомив, що було пошкоджено два вагони поїзда на вокзалі.
"За попередніми даними, один зі збитих снарядів упав у районі 3-го шляху. Після детонації на місці утворилася воронка розміром 1 квадратний метр. Крім того, осколками пошкоджено 21 вікно у двох вагонах відбудовного поїзда та обшивку вагонів. Також було перебито дріт високовольтної лінії", — йдеться у повідомленні.
В обстрілі традиційно звинуватили Україну.
Нагадаємо, у Бєлгородській області росії 15 березня стався "обстріл" міста Шебекіно. Постраждалих немає.
Також ми писали, що у прикордонних регіонах росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.
Додамо, 27 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді розбились три безпілотники, їх уламки впали просто на житлові квартали. Серед жителів прикордонного регіону рф ніхто не постраждав.