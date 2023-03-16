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Россияне сообщили о сбитии двух ракет в Белгороде

16 марта 2023 08:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гладков заявил о повреждении фасадов в административных и жилых зданиях в городе
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 16 марта, в российском Белгороде было неспокойно. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО и сбитии ракет.

Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

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Губернатор области рассказал, что российской системой ПВО были сбиты две ракеты.

Работа ПВО в Белгороде

Позже Гладков заявил о повреждении фасадов в административных и жилых зданиях в городе Белгород. По его словам, уже сегодня начнутся восстановительные работы.

"За последние 4 дня и 4 ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно велика: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Со всеми головами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть", — добавил губернатор.

Российский Telegram-канал сообщил, что были повреждены два вагона поезда на вокзале.

"По предварительным данным, один из сбитых снарядов упал в районе 3-го пути. После детонации на месте образовалась воронка размером 1 квадратный метр. Кроме того, осколками повреждено 21 окно в двух вагонах восстановительного поезда и обшивка вагонов. Также был перебит провод высоковольтной линии", — говорится в сообщении.

В обстреле традиционно обвинили Украину.

Работа ПВО в Белгороде

Напомним, в Белгородской области россии 15 марта произошел "обстрел" города Шебекино. Пострадавших нет.

Также мы писали, что в приграничных регионах россии регулярно раздаются взрывы. Часто российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако, Киев официально это не комментирует.

Добавим, 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде разбились три беспилотника, их обломки упали прямо на жилые кварталы. Среди жителей приграничного региона россии никто не пострадал.

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