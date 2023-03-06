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У Бєлгородській області заявили про збиття ракет: є постраждалий та руйнування

6 березня 2023 08:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Влада Бєлгородської області повідомляє про роботу ППО
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Новому Осколі Бєлгородської області росії сьогодні вранці, 6 березня, було чути вибухи. Влада заявила про роботу протиповітряної оборони. 

Про це заявив у своєму Telegram губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков.

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Подробиці

Керівник регіону заявив, що біля Нового Осколу нібито спрацювала система ППО. 

Також відомо про постраждалого – чоловік отримав осколкові поранення. 

"Збито три ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одного потерпілого, чоловіка з осколковими пораненнями руки. Бригада швидкої допомоги вже виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків кількох фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскольського округу", — заявив Гладков.

Нагадаємо, 27 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді розбились три безпілотники, їх уламки впали просто на житлові квартали. Серед жителів прикордонного регіону рф ніхто не постраждав. 

Також нещодавно ми писали, що через неприцільні обстріли та застарілі боєприпаси російські війська вбили десятки своїх цивільних у Бєлгороді.

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