Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow В Белгородской области заявили о сбитии ракет: есть пострадавший и разрушение arrow

В Белгородской области заявили о сбитии ракет: есть пострадавший и разрушение

6 марта 2023 08:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Власти Белгородской области сообщают о работе ПВО
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Новом Осколе Белгородской области россии сегодня утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе противовоздушной обороны.

Об этом заявил в своем Telegram губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Подробности

Руководитель региона заявил, что у Нового Оскола якобы сработала система ПВО.

Также известно о пострадавшем – мужчина получил осколочные ранения.

"Сбиты три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчине с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от обломков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", — заявил Гладков.

Напомним, 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде разбились три беспилотника, их обломки упали прямо на жилые кварталы. Среди жителей приграничного региона россии никто не пострадал.

Также недавно мы писали, что из-за неприцельных обстрелов и устаревших боеприпасов русские войска убили десятки своих гражданских в Белгороде.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:54 Пригожин пригрозил Кремлю катастрофой на всем фронте, если "Вагнеру" не дадут обещанные боеприпасы

Новина з відео

08:52 В Запорожье жительница разрушенного дома раскритиковала мэра: людей бросили на произвол судьбы

08:42 Иран готовится к концу года запустить два спутника с российской помощью

08:35 Матвиенко может не сыграть против "Фейеноорда": Йовичевич назвал причину

08:32 Военным хотят вернуть надбавки к зарплатам: что предложили в Раде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:23 Цифровые сервисы для бизнеса: что сейчас доступно в "Дії"

08:22 В Мелитополе коллаборанты начали "битву" за место в российской госдуме: что происходит

08:20 Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте

Новина з відео

08:05 "Всем борющимся и погибающим украинцам": Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA

08:04 Более 600 окупантов и два десятка единиц бронетехники: Генштаб назвал потери рф за сутки

Новина з відео

08:52 В Запорожье жительница разрушенного дома раскритиковала мэра: людей бросили на произвол судьбы

Новина з відео

08:05 "Всем борющимся и погибающим украинцам": Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA

Новина з відео

23:00 Федоров рассказал о мастерстве ВСУ в Мелитополе: "отминусовано" две базы оккупантов

Новина з відео

22:40 Вблизи москвы произошел взрыв на коксогазовом заводе: что известно

Новина з відео

22:10 "Роскошь с запахом крови": Подоляк отреагировал на ролик Louis Vuitton с цветами и символикой рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:20 Усиливают наступательный потенциал: в Минобороны показали танковые тренировки ВСУ

Новина з відео

20:53"Мир достаточно силен, чтобы наказать рф": Зеленский обратился к украинцам

Новина з відео

19:45 Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде

Новина з відео

19:15 Облил себя бензином и поджег: в Киевской области мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены

Новина з відео

18:25 "Относятся как к мясу": оккупант жалуется на безразличие командования армии рф

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Эксклюзив

08:00Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины разведки

18:00Ретроградный Юпитер и гибридное затмение: какие испытания подготовили Украине звезды в этом году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

08:002023 год станет решающим в российско-украинской войне

Новина з фото

19:49Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Актуальное по теме

None 6 Март 08:52

В Запорожье жительница разрушенного дома раскритиковала мэра: людей бросили на произвол судьбы

None 6 Март 08:49

Иран готовится к концу года запустить два спутника с российской помощью

None 6 Март 08:27

Матвиенко может не сыграть против "Фейеноорда": Йовичевич назвал причину

None 6 Март 08:39

Военным хотят вернуть надбавки к зарплатам: что предложили в Раде

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB