Власти Белгородской области сообщают о работе ПВО

В Новом Осколе Белгородской области россии сегодня утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе противовоздушной обороны.

Об этом заявил в своем Telegram губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков.

Подробности

Руководитель региона заявил, что у Нового Оскола якобы сработала система ПВО.

Также известно о пострадавшем – мужчина получил осколочные ранения.

"Сбиты три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчине с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от обломков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", — заявил Гладков.

Напомним, 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде разбились три беспилотника, их обломки упали прямо на жилые кварталы. Среди жителей приграничного региона россии никто не пострадал.

Также недавно мы писали, что из-за неприцельных обстрелов и устаревших боеприпасов русские войска убили десятки своих гражданских в Белгороде.