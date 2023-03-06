В Белгородской области заявили о сбитии ракет: есть пострадавший и разрушение
В Новом Осколе Белгородской области россии сегодня утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе противовоздушной обороны.
Об этом заявил в своем Telegram губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков.
-
В Запорожье жительница разрушенного дома раскритиковала мэра: людей бросили на произвол судьбы
-
Иран готовится к концу года запустить два спутника с российской помощью
-
Матвиенко может не сыграть против "Фейеноорда": Йовичевич назвал причину
-
Военным хотят вернуть надбавки к зарплатам: что предложили в Раде
-
Цифровые сервисы для бизнеса: что сейчас доступно в "Дії"
-
В Мелитополе коллаборанты начали "битву" за место в российской госдуме: что происходит
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
"Всем борющимся и погибающим украинцам": Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA
-
Более 600 окупантов и два десятка единиц бронетехники: Генштаб назвал потери рф за сутки
-
Потери под Бахмутом не позволят россиянам начать еще одно большое наступление, — ISW
Подробности
Руководитель региона заявил, что у Нового Оскола якобы сработала система ПВО.
Также известно о пострадавшем – мужчина получил осколочные ранения.
"Сбиты три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчине с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от обломков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", — заявил Гладков.
Напомним, 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде разбились три беспилотника, их обломки упали прямо на жилые кварталы. Среди жителей приграничного региона россии никто не пострадал.
Также недавно мы писали, что из-за неприцельных обстрелов и устаревших боеприпасов русские войска убили десятки своих гражданских в Белгороде.