Викликала поліцію до невістки, а здала сина — у Дніпрі жінка здала сина-наркодилера

Виявлені наркотики

У Дніпрі жінка випадково здала сина-наркодилера, викликавши поліцію на його дружину. Патрульні виявили під столом три 20-літрові місткості з рослинною речовиною, схожою на наркотичну.

Про це повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Що відомо про курйоз

У п'ятницю, 24 лютого, на вулиці Каляєва у поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що її ображає невістка. Патрульні прибули на місце події та зайшли до квартири.

У квартирі, окрім сімейного конфлікту, вони побачили велику кількість наркотиків. У кімнаті під столом стояли три 20-літрові місткості з наркотиком, ще три місткості, пластиковий контейнер, повне відро "травки", а також електроні ваги та пакети із насіннями наркотичної рослини.

За словами жінки, вказані речі належать її сину, який у цей час перебував вдома разом із жінкою.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для вилучення вказаної речовини та подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами. Продаж психотропу підозрювані здійснювали в місті методом "із рук в руки" та поштовими замовленнями по території України. Оплату за "товар" приймали на банківські картки та готівкою.