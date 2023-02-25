Викликала поліцію до невістки, а здала сина — у Дніпрі жінка здала сина-наркодилера

Викликала поліцію до невістки: у Дніпрі жінка випадково здала поліції сина-наркодилера
У Дніпрі жінка випадково здала сина-наркодилера, викликавши поліцію на його дружину. Патрульні виявили під столом три 20-літрові місткості з рослинною речовиною, схожою на наркотичну.
Про це повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.
-
"Багато чого іноді хочеться сказати": Порошенко відреагував на різку відповідь Зеленського
-
ЗСУ завдали кілька ударів по об'єктах окупантів
-
"Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення
-
Всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер продовжив "розфарбовувати" одеські будівлі
-
Окупанти на Донеччині переводять "силові структури" на російське законодавство
-
Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук
-
Пожежа на Подолі: до гасіння вогню було залучено робота
-
Шмигаль анонсував спрощення процесу проходження військово-лікарських комісій
-
20 мільйонів компенсації: хто на Одещині може розраховувати на допомогу держави
-
Утворення вирв після землетрусів викликає занепокоєння в Туреччині
Що відомо про курйоз
У п'ятницю, 24 лютого, на вулиці Каляєва у поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що її ображає невістка. Патрульні прибули на місце події та зайшли до квартири.
У квартирі, окрім сімейного конфлікту, вони побачили велику кількість наркотиків. У кімнаті під столом стояли три 20-літрові місткості з наркотиком, ще три місткості, пластиковий контейнер, повне відро "травки", а також електроні ваги та пакети із насіннями наркотичної рослини.
За словами жінки, вказані речі належать її сину, який у цей час перебував вдома разом із жінкою.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для вилучення вказаної речовини та подальших процесуальних дій.
Нагадаємо, нещодавно прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами. Продаж психотропу підозрювані здійснювали в місті методом "із рук в руки" та поштовими замовленнями по території України. Оплату за "товар" приймали на банківські картки та готівкою.