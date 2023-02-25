Вызвала полицию к невестке, а сдала сына — в Днепре женщина сдала сына-наркодилера

Обнаруженные наркотики

В Днепре женщина случайно сдала сына-наркодилера, вызвав полицию на его жену. Патрульные обнаружили под столом три 20-литровых емкости с растительным веществом, похожим на наркотическое.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области.

Что известно о курьезе

В пятницу, 24 февраля, на улице Каляева в полицию позвонила по телефону женщина и сообщила, что ее оскорбляет невестка. Патрульные прибыли на место происшествия и вошли в квартиру.

В квартире, кроме семейного конфликта, они увидели большое количество наркотиков. В комнате под столом стояли три 20-литровых емкости с наркотиком, еще три емкости, пластиковый контейнер, полное ведро "травки", а также электронные весы и пакеты с семенами наркотического растения.

По словам женщины, указанные вещи принадлежат ее сыну, который в это время находился дома вместе с женщиной.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для извлечения указанного вещества и последующих процессуальных действий.

Напомним, недавно прокуратура в Днепре разоблачила дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами. Продажа психотропа подозреваемые производили в городе методом "из рук в руки" и почтовыми заказами по территории Украины. Оплату за "товар" принимали на банковские карты и наличными.