Вибух в порту у Туреччині: влада прокоментувала можливість диверсії

Вибух у порту в Туреччині. Фото: Twitter

Турецька влада розглядає версію диверсії як причину вибуху в порту Дериндже. Проте на разі ця версія виглядає малоімовірною.

Про це заявив голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал, повідомляє CNN Türk.

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"Це портова зона, і ніхто, хто не пройшов перевірку на безпеку, не може туди увійти. Будь то державний службовець, працівник чи власник підприємства, вони не можуть увійти. Усі можливості, звісно, будуть оцінені, але ця можливість (диверсії — ред.) розглядається як слабкіша", — сказав Гюльдал.

Як раніше повідомлялося, у понеділок, 7 серпня, біля порту Деріндже в Туреччині, розташованого на березі Мармурового моря, пролунав потужний вибух. За словами очевидців, епіцентром вибуху став один із елеваторів для зберігання пшениці.

Нагадаємо, що на думку представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, під час розслідування вибуху в порту у Туреччині, варто розглядати причетність до нього Росії.