Взрыв в порту в Турции: власти прокомментировали возможность диверсии

Взрыв в порту в Турции. Фото: Twitter

Турецкие власти рассматривают версию диверсии как причину взрыва в порту Дериндже. Однако на данный момент эта версия выглядит маловероятной.

Об этом заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, сообщает CNN Türk.

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Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или собственник предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии — ред.) рассматривается как слабее" , — сказал Гюльдал.

Как ранее сообщалось, в понедельник, 7 августа, у порта Дериндже в Турции, расположенного на берегу Мраморного моря, раздался мощный взрыв . По словам очевидцев, эпицентром взрыва стал один из элеваторов для хранения пшеницы.

Напомним, что, по мнению представителя Главного управления разведки Андрея Юсова , во время расследования взрыва в порту в Турции следует рассматривать причастность к нему России.