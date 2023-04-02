Вибух в кафе у Петербурзі: з'явилися кадри, як Татарський отримав статуетку з "сюрпризом"

Владлен Татарський

У неділю, 2 квітня, в одному із кафе Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого був ліквідований так званий російський "воєнкор" Владлен Татарський. Зазначається, що вибухівка була у статуетці, яку подарували пропагандисту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Статуетка з "сюрпризом"

Як запевняють росЗМІ, вибуховий пристрій на зустріч пронесла дівчина. Вона нібито сховала його в статуетку, яку подарувала Татарському. Потужність вибухового пристрою становила понад 200 г у тротиловому еквіваленті.

За даними Readovka, в натовпі евакуйованих, дівчину, яка спокійно пронесла предмет у кафе, де не дотримувалися належної безпеки, ніхто не бачив — вона пішла відразу ж після вибуху. Ймовірно, не постраждавши. Наразі її шукає поліція.

Що відомо про "воєнкора" Владлена Татарського

Так званий "російський воєнкор" Владлен Татарський, справжнє ім'я Максим Фомін, був родом з Макіївки Донецької області.

Від 2011 року він перебував у в'язниці Горлівки за грабіж, проте 2014 року після початку війни рф проти України, засуджений втік та почав воювати у складі російських бойовиків проти України.

Від 2022 року колаборант став так званим "воєнкором" — пропагандистом рф, який закликав росію вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Відомо, що 16 людей поранено.

Зазначається, що в цьому закладі часто проводяться так звані "патріотичні вечори". Як повідомили очевидці, на вечорі було дуже багато гостей, вибух пролунав біля сцени.

До слова, раніше кафе належало Євгену Пригожину. Кожні вихідні там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт".