Владлен Татарский

В воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Петербурга раздался взрыв, в результате которого был ликвидирован так называемый российский "военкор" Владлен Татарский. Отмечается, что взрывчатка была в статуэтке, подаренной пропагандисту.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Статуэтка с "сюрпризом"

Как уверяют росСМИ, взрывное устройство на встречу пронесла девушка. Она якобы спрятала его в статуэтку, подаренную Татарскому. Мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте.

По данным Readovka, в толпе эвакуированных девушку, спокойно пронесшую предмет в кафе, где не соблюдали надлежащую безопасность, никто не видел — она ушла сразу же после взрыва. Вероятно, не пострадав. Пока ее ищет полиция.

Что известно о "военкоре" Владлене Татарском

Так называемый "российский военкор" Владлен Татарский, настоящее имя Максим Фомин, был родом из Макеевки Донецкой области.

С 2011 года он находился в тюрьме Горловки за грабеж, однако в 2014 году после начала войны рф против Украины, осужденный бежал и начал воевать в составе российских боевиков против Украины.

С 2022 года коллаборант стал так называемым "военкором" — пропагандистом россии, который призвал рф убивать как можно больше украинцев, совершать геноцид и насилие.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Известно, что 16 человек получили ранения.

Отмечается, что в этом заведении часто проводятся так называемые "патриотические вечера". Как сообщили очевидцы, на вечере было очень много гостей, взрыв прогремел у сцены.

К слову, раньше кафе принадлежало Евгению Пригожину. Каждые выходные там собирается пропагандистский клуб Кибер Z фронт.