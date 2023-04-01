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У російському Ростові прогримів вибух: що відомо

1 квітня 2023 23:40
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Офіційної інформації від влади наразі немає
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу ввечері, 1 квітня, у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух. Наразі причина невідома.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За даними ЗМІ, вибух було чути в Новочеркаську, що за 45 кілометрів від Ростова. Ударну хвилю відчули мешканців деяких будинків, у припаркованих автівках спрацювала сигналізація.

Судячи з записів відеокамер, гуркіт пролунав о 21:18. На землі відчули ударну хвилю. Деякі очевидці повідомляють про подальший гул реактивних двигунів.

Наразі офіційної інформації від влади немає.

Нагадаємо, 30 березня у центрі російського Бєлгорода пролунало дев'ять вибухів. У росії заявили про можливу роботу сил ППО.

Також ми писали, що 22 березня губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков вчергове заявив про нібито обстріл з боку ЗСУ. Внаслідок вибухів є руйнування, також відомо про одного загиблого. 

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