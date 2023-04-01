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В российском Ростове прогремел взрыв: что известно

1 апреля 2023 23:40
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Официальной информации от власти пока нет
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В субботу вечером, 1 апреля, в российском городе Ростов-на-Дону раздался сильный взрыв. Пока причина неизвестна.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По данным СМИ, взрыв был слышен в Новочеркасске, что в 45 километрах от Ростова. Ударную волну почувствовали жителей некоторых домов, в припаркованных машинах сработала сигнализация.

Судя по записям видеокамер, грохот раздался в 21:18. На земле ощутили ударную волну. Некоторые очевидцы сообщают о дальнейшем гуле реактивных двигателей.

Пока официальной информации от власти нет.

Напомним, 30 марта в центре российского Белгорода раздалось девять взрывов. В россии заявили о возможной работе сил ПВО.

Также мы писали, что 22 марта губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков в очередной раз заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ. В результате взрывов есть разрушение, также известно об одном погибшем.

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